Садоводы Шымкента потеряли свыше 20 процентов урожая из-за морозов и непогоды

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danilov 30 Марта 2022 в 09:11:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
ток один момент, лет 15 назад в Казахстан был большой семинар с участием мировых садоводов, они сразу указали на наличие возвратных заморозков, по их словам 3 случая заморозков за 10 лет уже делают это бизнес нерентабельным, они также указали на 2 региона в ЮКО где рекоммендуется садоводство
что касается страховки , хорошая идея но учитывая что у нас заморозки уже почти каждый год страховая компания обречена на банкротство, фактически все бремя ляжет на бюджет
можно конечно перейти на более практичные культуры - вишню, позднеспелые сорта яблок ... но рентабельность конечно будет сомнительная