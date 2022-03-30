Партию афганского гашиша на сумму более Т50 млн выявили в Шымкенте

Цитата: КЕДЫ от

Эх дунуть бы сейчас чарсику такого Эх дунуть бы сейчас чарсику такого

Можно в Точикистон смотаться, там етого овер дохрена. По ходу в Ташкенте счет откроешь. По ходу тема последнего месяца.