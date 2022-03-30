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Шымкент
Партию афганского гашиша на сумму более Т50 млн выявили в Шымкенте
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danilov 30 Марта 2022 в 16:13:17
«18 марта в Шымкенте сотрудниками департамента КНБ задержан гражданин «С», подозреваемый в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан. В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 10 килограмм высококачественного афганского гашиша. Предварительная стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет более Т50 млн», - сообщили в КНБ в среду.


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  jumanjiqz 30.03.2022 в 17:41:04   # 796148
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  КЕДЫ 30.03.2022 в 18:54:27   # 796153
Эх дунуть бы сейчас чарсику такого
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  Ара горный 30.03.2022 в 19:17:56   # 796158
Цитата: КЕДЫ от 30.03.2022 12:54:27
Эх дунуть бы сейчас чарсику такого


Можно в Точикистон смотаться, там етого овер дохрена. По ходу в Ташкенте счет откроешь. По ходу тема последнего месяца.
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  КЕДЫ 30.03.2022 в 21:25:20   # 796170
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  Пастафариан 30.03.2022 в 21:53:28   # 796173
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