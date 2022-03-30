Партию афганского гашиша на сумму более Т50 млн выявили в Шымкенте

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danilov 30 Марта 2022 в 16:13:17
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 30.03.2022 в 19:17:56 # 796158
Цитата: КЕДЫ от 30.03.2022 12:54:27
Эх дунуть бы сейчас чарсику такого
Эх дунуть бы сейчас чарсику такого
Можно в Точикистон смотаться, там етого овер дохрена. По ходу в Ташкенте счет откроешь. По ходу тема последнего месяца.
Цитата: Ара горный от 30.03.2022 13:17:56
Можно в Точикистон смотаться, там етого овер дохрена. По ходу в Ташкенте счет откроешь. По ходу тема последнего месяца.
Цитата: КЕДЫ от 30.03.2022 12:54:27
Эх дунуть бы сейчас чарсику такого
Эх дунуть бы сейчас чарсику такого
Можно в Точикистон смотаться, там етого овер дохрена. По ходу в Ташкенте счет откроешь. По ходу тема последнего месяца.
Пастафариан 30.03.2022 в 21:53:28 # 796173