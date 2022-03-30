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Шымкент
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danilov 30 Марта 2022 в 20:56:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 30.03.2022 в 21:50:20   # 796172
Развязка Кунаева/Рыскулова вообще в хлам разваливается.
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  старик 31.03.2022 в 01:07:45   # 796181
Велосипедисты обули шипованную резину?
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