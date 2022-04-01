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Шымкент
Липовые документы и мертвые души – Ханзада Есенова об "Артспорт"
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danilov 01 Апреля 2022 в 09:33:59
Начальница управления культуры, архивов и развития языков акимата Шымкента Ханзада Есенова, заявила, что увольняется по собственному желанию с 1 апреля из-за отказа, с ее слов, участвовать в "афере по подушевому финансированию детей", передает корреспондент inbusiness.kz.

В телефонном разговоре чиновница пояснила, что нововведение в виде бюджетного стимулирования работы кружков и спортивных секций не имеет четких механизмов реализации и превратилось в кормушку для недобросовестных чиновников и бизнесменов. Задумка мол хорошая, но по факту есть коррупционные риски.

"Я приняла решение, что не буду участвовать в афере по подушевому финансированию детей. Нас операторов - руководителей управлений культуры никто не слышит, у нас в уставе нет образовательного процесса. Нас заставляют финансировать, оперировать миллиардами, нас сталкивают лбами: акимат, культуру и родителей, если мы не выполняем. Но поставщики не выполняют своих обязательств, предоставляя липовые документы и мертвые души детей. Пока я болела, сотрудниками управления культуры было одобрено 35 тысяч заявок, и мы отдали эти факты в ДЭР, в прокуратуру, потому что мы платим, но не можем проверить субъекты МСБ, механизмов нет", - поясняет Ханзада Есенова.

"Местные акиматовские чиновники привыкли распоряжаться бюджетными средствами по-другому, не согласовывать с гражданами, с обществом свои траты, а оплачивать бюджетными миллиардами пышные мероприятия, какие-то профессиональные команды, концерты и бесконтрольно тратить на то, что не приносит людям никакой пользы! Зато, видимо, приносит кое-кому что-то, от чего очень трудно отказаться?!

Стоит отметить, что заявление об уходе начальницы управления культуры странным образом совпало с чередой скандалов, которые сопровождают ведомство вот уже второй год.

https://inbusiness.kz/ru/last/lipovye-dokumenty-i-mertvye-dushi-hanzada-esenova-ob-artsport
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 01.04.2022 в 09:52:30   # 796258
Позорище, индейки тупые, стыдоба, срам
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  vvka 01.04.2022 в 10:31:15   # 796259
Дамбу прорвало. Не за горами "исход Ханзады" - чиновники всех мастей и рангов попрут в отделы кадров с заявлениями по собственному желанию.
p.s. Что-то размечтался.
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  Маке0912 01.04.2022 в 12:59:15   # 796271
Везде коррупция. Назар ушёл, но дело его ещё живёт. Не понимаю наглых чинущь . Это со временем всё равно вскроется. Даже без этой Ханзады.
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