Суд признал незаконными действия акимата при продаже аэропорта Шымкента

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danilov 04 Апреля 2022 в 16:07:01
«Признать незаконными действия акимата города Шымкента, государственного учреждения «Управление финансов города Шымкента», государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента», ограничивающие конкуренцию по принятию и составлению тендерных условий по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа государственного пакета акций АО «Аэропорт Шымкент» в размере 100 %», - говорится в решении специализированного межрайонного административного суда Шымкента.
Как отмечается, в нарушении принципов честной конкуренции чиновников заподозрили сотрудники городского департамента агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).
«Продать аэропорт пытаются уже два года. В начале февраля этого года стоимость воздушной гавани составляла уже Т5,7 млрд. Но торги теперь были остановлены из-за вмешательства антимонопольщиков», - сказано в сообщении.
В АЗРК выяснили, что выставленные условия дают привилегированное право определенной авиакомпании.
«Нарушения со стороны лиц, которые организовывали торги. Условия конкурса имеют нарушения. Данную процедуру мы приостановили. Те потенциальные покупатели, которые имели возражения по этому поводу, обратились в суд», - сообщил заместитель руководителя департамента АЗРК по Шымкенту Ернар Косбаев.
Камнем преткновения стали 6 га, которые покупатель обязан был предоставить в собственность компании, которая строит новый терминал.
«Известно, что эти работы выполняет авиакомпания SCAT. Эти 6 га в дальнейшем должны были использоваться как площадка для телескопических трапов и для стоянки воздушных судов. Вот именно здесь и кроется нарушение принципов честной конкуренции, а значит, и закона, ведь такая ситуация ставит в особые условия владельца этих 6 га», - отмечается в материале.
Как пояснили в АЗРК, собственник этих телескопических трапов и стоянки в итоге остался бы обладателем привилегированных положений и диктовал бы условия аэропорту.
«Это недопустимо. Это позволило бы ему диктовать условия другим авиакомпаниям в части определения графика перелетов. Для них бы возникали дополнительные расходы, которые бы отражались на авиабилетах», - отметил Косбаев.
https://vera.kz/nezakonnymi-priznany-dejstviya-akimata-shymkenta-pri-prodazhe-aeroporta/
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