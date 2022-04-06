Пресс-секретарь полиции Шымкента впала в кому после попытки суицида

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danilov 06 Апреля 2022 в 17:55:04
«Когда я вышла утром на работу, в 8.30 ко мне в кабинет позвонил начальник следственного управления Нурдаулет Суйебеков и сказал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело и вызвал меня на завтра – явиться на следствие. Уголовное дело зарегистрировано по части 1 статьи 378 (Оскорбление представителя власти) УК РК. Когда я попросила постановление, он сказал: «Мы боимся, что вы опубликуете его в СМИ», - говорится в предсмертной записке, оставленной Бекеевой.
В управлении собственной безопасности (УСБ) ДП попытку суицида подтвердили.
«В конце марта на Youtube-канале появилась запись, где якобы руководитель пресс-службы ДП выражается нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. В связи с этим начальник ДП Шымкента (Кайрат Дальбеков – КазТАГ) назначил служебную проверку. В результате, сотрудники УСБ установили полицейского, записавшего свой разговор с руководителем пресс-службы. Сотрудник пояснил, что данный разговор он записал в декабре прошлого года с целью сохранить себя на работе, так как он является единственным кормильцем престарелых родителей», - сообщили в управлении.
Согласно ответу УСБ, будучи офицером, специалистом центра оперативного управления (ЦОУ) штаба, полицейского «по команде бывшего начальника ДП отправили в подчинение пресс-секретаря».
«Последняя в свою очередь ежедневно устраивала ему скандалы, выражалась ненормативными словами, унижала его честь и достоинство. При этом Бекеева угрожала увольнением. Впоследствии он этой записью поделился с друзьями в WhatsApp, а сам, не выдержав морального и психологического давления, попал в больницу. Его слова поддержали и подтвердили сотрудники пресс-службы, кадровой работы, пятеро водителей, которые проработали у нее в течение 10 месяцев ее пребывания в должности руководителя пресс-службы – пресс-секретаря ДП», - уточнили в управлении.
Затем, как отмечается, сотрудник ЦОУ обратился с рапортом о возбуждении уголовного дела.
«Его рапорт зарегистрировали по статье 378 УК РК «оскорбление представителя власти». Досудебное расследование по заявлению проводит управление дознания. А по факту попытки суицида в Каратауском РУП начато досудебное расследование по статье 105 (доведение до самоубийства) УК РК. В настоящее время Молдир Бекеева госпитализирована», - добавили в УСБ.
Отметим, что в предсмертной записке Бекеева ссылается на слухи о том, что начальник ДП Шымкента Дальбеков якобы приходится сватом экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Редакция КазТАГ предлагает Дальбекову считать данную публикацию также официальным запросом комментария касательно указанной информации.
https://kaztag.kz/ru/news/press-sekretar-politsii-shymkenta-vpala-v-komu-posle-popytki-suitsida
https://kaztag.kz/ru/news/press-sekretar-politsii-shymkenta-vpala-v-komu-posle-popytki-suitsida
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