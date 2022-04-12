КАСАТЕЛЬНО ПОЛЕТОВ НАД ШЫМКЕНТОМ

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danilov 12 Апреля 2022 в 21:05:13
Учебно-тренировочные полеты направлены на повышение летного мастерства и выучки экипажей. Полеты проводятся в составе звеньев на различных высотах, в дневное и ночное время.
Напомним, что учение «Батыл Тойтарыс - 2022» проходит с 4 до 16 апреля текущего года. В течение апреля планируется передвижение сил и средств по стране в рамках выполнения учебно-боевых задач и возращения подразделений в пункты постоянной дислокации.
Минобороны
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