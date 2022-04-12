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Шымкент
КАСАТЕЛЬНО ПОЛЕТОВ НАД ШЫМКЕНТОМ
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danilov 12 Апреля 2022 в 21:05:13
Полеты самолетов Су-25 Военно-воздушных сил Казахстана над городом Шымкент связаны с проведением в Казахстане комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс - 2022».





Учебно-тренировочные полеты направлены на повышение летного мастерства и выучки экипажей. Полеты проводятся в составе звеньев на различных высотах, в дневное и ночное время.

Напомним, что учение «Батыл Тойтарыс - 2022» проходит с 4 до 16 апреля текущего года. В течение апреля планируется передвижение сил и средств по стране в рамках выполнения учебно-боевых задач и возращения подразделений в пункты постоянной дислокации.

Минобороны
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 12.04.2022 в 22:02:13   # 796667
А что кто интересовался?
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  Author 12.04.2022 в 22:49:33   # 796674
Одни из февральских учений перешли в другую фазу
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  Сила 12.04.2022 в 23:09:38   # 796678
А кто обучает? Америка?
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