В Шымкенте грузовик слетел с дороги на внизу стоящие машины

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danilov 14 Апреля 2022 в 16:04:26
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Цитата: Даун от 14.04.2022 10:29:29
Неужели так дорого страховку сделать
Неужели так дорого страховку сделать
Скорее всего страховки не было у самосвала, да даже если бы и была, то сумма страхового покрытия зависит от г.в. пострадавшего авто, если машине 10 лет, то сумма вознаграждения от нанесенного ущерба составит 40%, но не более от общей суммы в 600 мрп. остальную часть съест амортизация, так как авто уже много лет. Тут не повезло водителям пострадавших авто, потеряли свои авто на ровном месте.