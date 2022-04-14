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Шымкент
В Шымкенте грузовик слетел с дороги на внизу стоящие машины
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danilov 14 Апреля 2022 в 16:04:26
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  Даун 14.04.2022 в 16:29:29   # 796754
Неужели так дорого страховку сделать
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  satelinks 14.04.2022 в 17:38:47   # 796755
Цитата: Даун от 14.04.2022 10:29:29
Неужели так дорого страховку сделать


Скорее всего страховки не было у самосвала, да даже если бы и была, то сумма страхового покрытия зависит от г.в. пострадавшего авто, если машине 10 лет, то сумма вознаграждения от нанесенного ущерба составит 40%, но не более от общей суммы в 600 мрп. остальную часть съест амортизация, так как авто уже много лет. Тут не повезло водителям пострадавших авто, потеряли свои авто на ровном месте.
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