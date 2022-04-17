Где и как строить - вас не спросили

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 17 Апреля 2022 в 08:38:56
Бывший базар - будущий ЖК. На заднем фоне улица Акмамык.
Люди всерьез опасаются, что их дома просто не уцелеют после того, как рядом начнут строить 11 многоэтажных высоток с подземным паркингом. Внятных ответов на свои тревожные вопросы от акимата Шымкента жители не получили.
Почти два десятка лет жители 15 домов по небольшой улице Акмамык в шымкентском микрорайоне “Наурыз” соседствовали с оптовым продовольственным рынком, вкусив по полной все прелести столь незавидного соседства. Базар “Казыбек”, где оптом отоваривалась чуть ли не половина шымкентских торговцев овощами-фруктами, снесли в январе прошлого года. Тогда же, уверяют жители, чиновники из акимата их заверили, что после окончания строительства развязки, вдоль которой находился снесенный рынок, здесь будет разбит сквер. Надо ли говорить, как радовались жители такой милости городских властей. Готовы были лично участвовать в посадке деревьев на его территории и дальнейшем уходе.
Следом в их жизни наступила эра строительства дорожной развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. И если для большинства горожан это обернулось лишь неудобством в виде дорожных заторов, то для жителей этой улицы, как и всей округи, - нескончаемым грохотом строительства. Тревогу забили, когда по фасадам домов пошли трещины.
- Работа на развязке шла в две смены. Мы потеряли покой, - говорят жители. - Так и подмывало сходить к акиму и спросить: “Вы по ночам спокойно спите?! А мы - нет!” И днем и ночью грохот стоял такой, что дома наши трясло постоянно.
Первым трещину в стене дал дом семьи Алибековых по адресу: ул. Акмамык, 11. Затем пошли трещины в домах их соседей, расположенных дальше от стройки.
- Этот дом - единственное жилье для нашей большой семьи. Строили для детей, внуков. И никогда не думали, что увидим такие трещины в стенах, ведь на стройматериалах не экономили, все делали основательно, - рассказывает хозяйка Улжалгас АЛИБЕКОВА. - А теперь не знаем, сколько наш дом простоит! Каждый день замеряем глубину трещин. Никто нам ничего компенсировать не собирается.
Шолпан Курманалина утверждает, что стены начали расходиться, когда на развязке стали вбивать сваи.
- Мы боимся, что еще одного испытания наши дома просто не выдержат! - признается ее соседка Шолпан КУРМАНАЛИНА. - Трещины прямо на глазах ползли на стенах, когда на развязке сваи вбивали. Грунт для строительства здесь малопригодный. В народе такую почву называют плывуном. Когда рядом с нами строили базар, приезжали специалисты из отдела архитектуры, земельного комитета. Тогда-то нам и объяснили, что здесь ничего масштабного строить нельзя. Опасная почва, плывет.
О том, что сквера на месте бывшего рынка не будет, жители улицы Акмамык узнали лишь в начале этого года. Хотя этот земельный участок был выкуплен еще полтора года назад компанией BAZIS-A под строительство жилого многоквартирного комплекса.
- Выходит, акимат нас специально ввел в заблуждение, чтобы мы не возмущались! Знали, что земля выкуплена под дома, но нам говорили про сквер. Нам никто и слова не сказал о намерениях строить рядом с нашими домами высотки! - возмущаются жители. - Когда ипподром отдали под ЖК, были опасения, что и тут начнут строить. Но, думали, их остановит качество здешнего грунта.
На письменное обращение в акимат по поводу застройки территории бывшего базара жителям ответили коротко, но не по существу: “...на сегодняшний день на указанном земельном участке строительно-монтажные работы не начаты”. В отделе архитектуры и градостроительства Шымкента “Времени” пояснили: в плане детальной планировки многоэтажные жилые дома на месте рынка были утверждены лишь в ноябре прошлого года и проведения общественных слушаний с местными жителями якобы для этого не требуется.
Однако согласно статье 13 закона “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК” жители этой улицы, как и всех прилегающих, имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию о намерениях по застройке территории и до утверждения строительной документации могут принимать участие в обсуждении и вносить предложения. Но их этого права лишили.
Развязка возведена по древним местным “традициям”: сначала делаем - потом переделываем.
Сегодня с территории бывшего рынка вывезли строительный мусор, который свозили туда по ходу строительства развязки. К слову, строил ее все тот же BAZIS-A. И дорожная развязка, которую все никак не сдадут в эксплуатацию, успела стать ярким примером особенностей строительства по-шымкентски: сначала делаем, потом много раз переделываем.
Провалы грунта и на самой дороге, и на тротуарах вдоль нее появились едва ли не сразу, как по ним стали ездить машины и ходить пешеходы. Каждый новый провал заботливо обносили оранжевой сеткой. А когда ходить и ездить стало небезопасно, часть дороги по улице Рыскулова снова перекрыли.
10 апреля на развязке вновь начались работы. Можно ли быть уверенным в качестве такого строительства, шымкентцы поймут, как только снова начнут здесь ходить и ездить. Жители улицы Акмамык, ежедневно глядя на стройплощадку, вновь развернувшуюся на развязке, в этом вовсе не уверены. Поэтому соседство с будущим строительством ЖК от BAZIS-A их обоснованно страшит.
Комментируя “Времени” строительство нового ЖК на месте бывшего базара, генеральный директор ТОО “Bazis-Shymkent” Евгений ВЫСТАВКИН заявил, что проект уже внесен в план детальной планировки города. А значит, 11 домам высотой 14-16 этажей с подземным паркингом на территории площадью 2,4 гектара быть.
- В Шымкенте грунт особенный, сложный: суглинок второй просадочный. Строить на нем без подготовки нельзя. Но для этого мы меняем свойства грунта, применяя метод раскатных свай, - пояснил он. - Таким образом мы уплотняем грунт, и на нем уже можно строить высотные дома. Работы на участке начнутся в ближайшие месяцы, как только наш проект пройдет госэкспертизу.
T ому обстоятельству, что мнения и переживания населения никого не волнуют, жители улицы Акмамык уже не удивляются: когда не надо, местные власти вдруг проявляют о них заботу, не спрашивая их самих, а когда требуется - ставят перед фактом, что давно все решено и подписано.
В прошлом году на эту улицу неожиданно явились строители. Заявили, что выиграли тендер по прокладке канализации. Тот факт, что у местных жителей уже есть канализация, которую они проложили за свои деньги 10 лет назад, их не смутил: положено - освоим, не мешайте. И вскрыли асфальт, который жители проложили тоже за свой счет!
- Наша канализационная сеть была проложена по всем правилам: мы собрали по 100 тысяч тенге с каждого дома, взяли техусловия, наняли строителей, получили разрешение на подключение к городской сети. Все сделали официально, - рассказывает Шолпан Курманалина, недоумевая, для чего их улицу вдруг решили облагодетельствовать за счет казны. - Подрядчиков мы просили не трогать нашу сеть, предложили выдать ее за ту, которую якобы сделали они. Только б отстали. Не послушали! Сняли часть асфальта, выкопали наши трубы, проложили свои. И сверху кое-как засыпали, ничего не утрамбовывая.
Ввод канализации в эксплуатацию проинспектировал в прошлом году аким города Мурат АЙТЕНОВ. Шолпан Курманалина попыталась было прорваться к нему, чтобы рассказать, как было дело. Но многочисленная свита чиновников не дала ей потревожить градоначальника плохими новостями не по протоколу.
А ей от имени всех соседей хотелось рассказать не только о том, как лихо и бесполезно были потрачены бюджетные деньги, но и о том, что в округе у них нет ни школы, ни детского сада, что вынуждены ежедневно стоять в пробках, когда развозят детей по разным частям города. О том, как мечтают о небольшом сквере поблизости, чтобы дышать не только обильными выхлопами машин с оживленной трассы. Но мнение жителей по-прежнему никого не волнует.
Алиса Масалёва, фото автора, Шымкент
https://time.kz/articles/territory/2022/04/13/gde-i-kak-stroit-vas-ne-sprosili