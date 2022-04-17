Люди Х: разве за такими уследишь?

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Гость 16 Апреля 2022 в 12:49:29
Один из шымкентских шумахеров побил рекорд: 178 фактов превышения скорости за полгода, общая сумма штрафов 4,5 млн тенге. Только в прошлом году шымкентские водители пополнили бюджет штрафами на 2,2 млрд тенге. С начала года в ДТП на улицах города погибли девять человек. Одно из самых массовых ДТП произошло 20 марта этого года: в результате столкновения трех автомобилей поздней ночью три человека погибли, семеро пострадали.
Департаменту полиции Шымкента уже поручено принять меры по повышению культуры вождения на дорогах и профилактике ДТП. Поможет в достижении этой цели и установка дополнительных видеокамер вдоль шымкентских улиц. Сегодня ситуацию на дорогах отслеживают 6330 камер фиксации нарушений и видеонаблюдения. В этом году обещают установить еще тысячу штук. По словам акима города Мурата АЙТЕНОВА, сторонника максимального охвата видеонаблюдением, благодаря массовой установке камер уровень преступности снизился на три процента. Жаль только, что лихачей за рулем это по-прежнему не останавливает.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/zloba/2022/04/13/lyudi-h-razve-za-takimi-usledish