АГРС стоимостью 9,4 млрд тенге запустили в Шымкенте

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danilov 19 Апреля 2022 в 12:05:58
«Открытие АГРС-3 означает то, что теперь мы сможем обеспечивать голубым топливом весь Шымкент. На данный момент АГРС-1 и АГРС-4 выделяют 180 тыс. кубометров в час, а городу нужно 250 тыс. кубометров в час. У нас есть населенные пункты, где газопровод провели, а вот газа нет. В первую очередь, природный газ дадим в микрорайоны Достык, Алтын Тобе, Бадам и так далее. Мы не могли начать работу подачи газа во время отопительного сезона, так как это было опасно. Теперь эта проблема решена. Я отмечу, что эта станция одна из самых современных», – рассказал руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Боранбай Болатбеков.
Строить АГРС-3 начали в 2019-ом году. Аким города торопил подрядчиков, обещая горожанам запустить станцию буквально через полгода. Сроки градоначальник постоянно переносил. На деле же сдать АГРС в эксплуатацию планировали в 2023 году. Во время работ у проектировщиков и строителей возникали трудности с землей, на которых были поля да пастбища. Потом было сложно проложить трубы через реку Арысь. Сюрпризы устраивали и запчасти дорогостоящего оборудования.
«Есть такие изоляционные втулки. Из-за них мы потеряли около 4-5 месяцев строительства. Это такая вставка, которая собирает подземные и наземные токи в трубах и изолирует их. Есть такое понятие, как блуждающие токи, а так как АГРС относится к объекту первой категории, то по рассчетам проектировщиков их устанавливать нужно 6 штук на протяжении 20 км. Они нужны для того, чтобы не взорвалась труба, не заискрило нигде. Это оборудование шымкентского производства мы испытали два раза, оно не прошло испытание. Когда мы даем 108 атмосфер, то газ пропускает. Изготовитель нам говорит, мол, мы неправильно оборудование транспортируем. Мы ему предоставили возможность самому доставить, установить и провести испытание. Так, он 5 раз не прошел. В итоге, нам пришлось обратиться в Российскую Федерацию, у которой большой опыт с газом. Попросили их ускоренно сделать, и вот перед новым годом они оборудование привезли, установили и с первого раза все прошло испытание. А где мои 4 месяца, которые я потерял?», – говорит руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента Боранбай Болатбеков.
В итоге, в 20 км от города появился крайне важный объект и при этом очень опасный. Пуско-наладочные работы провели российские специалисты. Строительство вела компания «Stroy Gaz Company». За время строительства было проложено 59 км газопровода. С 1 февраля компания «КазТрансГаз» начала выдавать технические условия на подключение населения и производств. Напомним, несколько лет провести и подключить газ к дому или цеху было невозможно. За 2,5 месяца технические договор на подключение к газу подписали около 5 тыс жилых домов. Как мы сообщали ранее, в очереди на подключение к газу стояли около 250 тыс абонентов. Среди них и частные дома и крупные производства. Мощности новой АГРС-3 на всех должно хватит, вот только через 5 лет, по оценкам руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Боранбая Болатбекова, городу потребуется новая газораспределительная станция.
https://vera.kz/decifit-gaza-v-shymkente-istoriya-o-tom-kak-ego-likvidiruyut/
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