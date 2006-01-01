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Шымкент
В отставку подал главный врач Шымкента Бахытжан Позилов
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danilov 19 Апреля 2022 в 12:08:16
О своем уходе с должности руководителя управления здравоохранения Шымкента Бахытжан Позилов сообщил сам на своей странице в социальной сети.

«Мой уход связан с обстоятельствами личного характера (здоровье членов моей семьи). К сожалению, здоровье моих близких и мое личное требует большего внимания.
За последние несколько месяцев я несколько раз выходил на больничный и брал отпуск без содержания. Понимаю, что должность руководителя управления требует постоянной работы, а также стоит вопрос в оперативном порядке принятия различных решений, в связи с этим принял такое решение», – написал Бакытжан Позилов.

https://www.instagram.com/bakhytzhan_pozilov/
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