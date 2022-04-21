На пути «BI-Group» шымкентский ипподром

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danilov 21 Апреля 2022 в 09:34:40
Школа олимпийского резерва по национальным видам спорта и дети с особенностями развития могут остаться без крытого манежа. Без него тренировки невозможны. В холодное время года занятиям мешают осадки и ветер, а летом – слишком жарко. Крытый манеж, в котором ребята занимаются сейчас на грани сноса. Он оказался на пути грандиозной стройки элитного ЖК компании «BI-Group» на месте старого шымкентского ипподрома.
Занятия иппотерапией на крытом манеже на старом шымкентском ипподроме проходят каждый день. Здесь 25 деток с особенностями развития. При таких сложных диагнозах, как аутизм, ДЦП, задержка психоречевого развития, иппотерапия – лучшее лекарство. Татьяна Природина три раза в неделю уже три года привозит своего сына на тренировки. Говорит, результат уже налицо. Сынок выработал навыки самообслуживания и через пару лет сможет даже пойти в обычную школу, если не остановятся тренировки. А такой риск есть и тогда все усилия родителей будут напрасными.
«У сына появился шанс на жизнь в обычном обществе. Это все благодаря иппотерапии за три года занятия. Прерывать это – просто чудовищно. Все усилия будут насмарку. Манеж нам необходим. Заниматься на открытом воздухе невозможно, потому что зимой – осадки, а летом – пыль и жара. Поймите, прекращения реабилитации нельзя допускать», – говорит Татьяна Природина.
Родители в панике и не могут ни к кому из чиновников достучаться. Боятся, что их дети останутся без тренировок. Для участников республиканских и международных турниров по конкуру и национальным видам спорта это чревато потерей формы и навыков. Простои без тренировок чреваты и для лошадей. А строители тем временем уже в нескольких метрах от манежа. Помещения для хранения сена уже снесли, говорят родители.
«Как представляют люди, которые строят, и акимат, которые подписывал документы, куда денутся наши дети? Они же не могут на улице заниматься. Мы не против нового ипподрома, но постройте там манеж. Прежде чем что-то сносить старое, вы постройте новое. Мы переживаем, чтобы наши дети не остались на улице», – рассказывает мама спортсменки по конкуру Елена Бакаева.
Построить ипподром вместе с крытым манежем компания «BI-group» обещала взамен лакомого куска земли на месте старого шымкентского ипподрома. В 2020-ом году аким Шымкента Мурат Айтенов с гордостью заявил, что к такому соглашению пришли после «жесткого торга». Инвестор согласился вложить собственные 2,5 млрд тенге в строительство современного ипподрома. Как тогда блистали презентации на новом ипподроме будут беговая дорожка, тренировочная площадка, площадка для проведения соревнований по конному спорту. Застройщик обещал возвести трибуну с навесом, конюшни, крытый манеж, ветеринарный пункт, складские помещения для кормов и большую автостоянку. Родители все эти презентации тогда оценили и были крайне удивлены, когда на паспорте объекта не увидели крытый манеж и необходимое количество конюшен.
«Не совпадает то, что обещали и то, что видим на сегодняшний день. Почему этот проект сдулся в 5 раз? Вместо 150 лошадей сейчас там конюшня на 28 лошадей, а ведь у нас национальные виды спорта», – возмущается мама спортсмена Джамиля Омарова.
Планы застройщиков изменились, похоже, сразу после презентаций. Как рассказал руководитель проекта нового ипподрома компании «BI-group» Айдын Жакежанов, сначала они сделали проект ипподрома на 24 га, а потом решили его размер увеличить до 39 га. Мол, и круг для соревнований будет больше, как раз как нужно по международным стандартам. И трибуны будут больше, и ширина скакового круга больше. Это привело к удорожанию проекта почти на 1,5 млрд тенге. Столько тратить на город в планы застройщика не входило, поэтому от ряда обещанных объектов пришлось отказаться. В их число и попал крытый манеж.
– Журналист: «Чья инициатива была все увеличить?
– Айдын Жакежанов: «Города».
– Журналист: «Они захотели ипподром больше? А вы сказали, тогда денег надо больше?»
– Айдын Жакежанов: «Мы сказали, хорошо, мы спроектируем большой и просчитаем. Мы – – спроектировали, просчитали и сказали, что уже выходит дорого».
– Журналист: «Проектировка была за счет компании?»
– Айдын Жакежанов: «Да, за счет компании».
– Журналист: «А как получилось, что крытый манеж не вместился?»
– Айдын Жакежанов: «Манеж поместился, он просто в бюджет не поместился. То, что было сверх бюджета, мы начали сокращать. Все моменты смотрели, где помещается, а где не помещается. В любом случае, мы уже сверх бюджета ушли. Руководство нашей компании сказало, что эти моменты нужно постараться качественно, правильно, чтобы соответствовало хотя бы минимальным требованиям».
В итоге, акимату Шымкента все же придется вложить миллионы бюджетных тенге в строительство обещанного городу бесплатного ипподрома. Только на крытый манеж будет потрачено 500 млн тенге, а за счет города будут и другие постройки.
«Сейчас делается проектно-сметная документация на строительство манежа, трех денников, ночного освещения. По нашим расчетам проект должен получить госэкспертизу к концу мая, то в июне начнем конкурсные процедуры, то в августе начнем строительство. Мы договорились так, пока не построим новый манеж, старый сносить не будем», – сказал заместитель акима Шымкента Максут Исахов.
Напомним, о предстоящем сносе шымкентского ипподрома, который построил еще А. Аскаров, стало известно в сентябре 2020 года. Поступок акима Шымкента Айтенова, который сообщил, что это решение стало результатом торга с руководством компании «BI-group», вызвало негодование жителей Шымкента. Люди возмущались, что градоначальник решил уничтожить такой объект, а на его месте построить очередной жилой комплекс. Жители просили сделать на территории ипподрома парковую зону, раз уж не удается сохранить сам ипподром.
https://vera.kz/bez-krytogo-manezha-mogut-ostatsya-osobennye-deti-i-sportsmeny-shymkenta/