Взялись за рынки

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danilov 27 Апреля 2022 в 21:44:29
Предмет проверок по вопросам антимонопольного законодательства: установление монопольно высоких цен, ограничение доступа, координация цен, навязывание условий.
� Вынесено 12 уведомлений. 5 - в Шымкенте в отношении торговых рынков «Центральный верхний рынок», «Самал транзит», ТАиМ, Auto house limited, ИП «Бекбосынова» по признакам антиконкурентных вертикальных соглашений, 5 - в ВКО (ТОО «Центральный рынок», ТОО «Рынок Заречный», ТОО «Мереке», ТОО «Жана-Базар», ТОО «ТМТ Company»), 1 – в Актюбинской области (рынок «Табыс») по признакам злоупотребления доминирующим положением, 1 - в ЗКО (Ел-Арысы) по признакам недобросовестной конкуренции.