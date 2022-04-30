Задержан командир 4-й роты полиции Шымкента

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danilov 30 Апреля 2022 в 09:47:08
В рамках Меморандума с МВД о взаимном сотрудничестве в борьбе с коррупцией Агентством продолжается работа по пресечению коррупционных проявлений в органах внутренних дел.
На днях пресечена преступная деятельность командира 4-й роты полка патрульной полиции Местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент. Он на системной основе получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе (по статье 366 Уголовного кодекса).
27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП г.Шымкент, после получения очередной взятки от подчиненных, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 29 апреля Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
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