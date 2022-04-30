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Шымкент
Расследование факта доведения до самоубийства
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danilov 30 Апреля 2022 в 09:48:37
Антикоррупционной службой по г. Шымкент проводится досудебное расследования по факту доведения до покушения на самоубийство (ст.105 ч.1 УК) пресс-секретаря Департамента полиции г. Шымкент М. Бекеевой.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

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