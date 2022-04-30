▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Шымкент
Расследование факта доведения до самоубийства
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 30 Апреля 2022 в 09:48:37
Антикоррупционной службой по г. Шымкент проводится досудебное расследования по факту доведения до покушения на самоубийство (ст.105 ч.1 УК) пресс-секретаря Департамента полиции г. Шымкент М. Бекеевой.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
https://t.me/antikornews/4955
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь