Антикор и МВД продолжают выявлять факты коррупции в рядах полиции. Шымкент

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danilov 04 Мая 2022 в 10:34:21
27 апреля т.г. Департаментом Антикоррупционной службы по городу Шымкент, в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Агентством по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел, совместно с управлением собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент, при получении взятки с поличным от подчиненных в размере 174 тысяч тенге за покровительство по службе, изобличен командир 4-роты Полка патрульной полиции Местной полицейской службы майор полиции Алимханов К., последний задержан.
Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года Алимхановым от своих сотрудников для руководства Полка за общее покровительство.
Зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме 130 тысяч тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за не привлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Также установлено, что Алимханов систематически получал взятки в размере 2 тысяч тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.
Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Совместная работа Антикоррупционной службы и МВД повыявлению и пресечению фактов коррупции будет продолжена.
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