2200 домов и школу оставил без газа экскаваторщик

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danilov 11 Мая 2022 в 09:40:28
При проведении земляных работ трактором-экскаватором марки "SOLG", гос. номер Y 200 AAB принадлежащим ИП “Тендер" был поврежден подземный газопровод среднего давления. В результате на газопроводе диаметром 160 мм образовалось отверстие длиной 70мм и шириной 50мм. Аварийная бригада утечку газа локализовала. В радиусе 50м, загазованности нет.
По данным службы ЭГС без газоснабжения остались: 2200; 20 коммунально-бытовых предприятий и одна школа.
На место происшествия вызваны сотрудники Каратауского РУП ДП.
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