Дергание друг друга

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Цитата: Absolute от 11.05.2022 12:51:22
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.
Пока ментальность людей, работающих в данной сфере не переменится... НИЧЕГО не изменится...
Цитата: Absolute от 11.05.2022 12:51:22Масштабное это подразделение борьбы с коррупцией,сотрудники принятые на службу не по звонку агашки а только по морально деловым качествам,пожизненный срок или вышка за хищение государственных средств,ежегодное прохождение экзаменов на профпригодность не за бабки,постоянная ротация личного состава и командного звена,прозрачная система наблюдения за финансовыми и материальными средствами сотрудников - не указал с каких доходов очередной крузак или домик - конфискация и тюрьма.Это новая судейская коллегия начиная с верховного суда.Короче В.И.Ленин знает что делать....в этой ситуации)))
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.