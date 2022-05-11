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Шымкент
Дергание друг друга
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danilov 11 Мая 2022 в 11:23:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 11.05.2022 в 18:51:22   # 797924
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.
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  bIP6bIC 11.05.2022 в 21:12:16   # 797930
Цитата: Absolute от 11.05.2022 12:51:22
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.

Пока ментальность людей, работающих в данной сфере не переменится... НИЧЕГО не изменится...
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  звукач 12.05.2022 в 00:07:30   # 797948
Цитата: Absolute от 11.05.2022 12:51:22
Вот смотришь на ментальность людей работающих в данной сфере и думается. Мы либо переменимся, либо что-то произойдет масштабное что нас переменит.
Масштабное это подразделение борьбы с коррупцией,сотрудники принятые на службу не по звонку агашки а только по морально деловым качествам,пожизненный срок или вышка за хищение государственных средств,ежегодное прохождение экзаменов на профпригодность не за бабки,постоянная ротация личного состава и командного звена,прозрачная система наблюдения за финансовыми и материальными средствами сотрудников - не указал с каких доходов очередной крузак или домик - конфискация и тюрьма.Это новая судейская коллегия начиная с верховного суда.Короче В.И.Ленин знает что делать....в этой ситуации)))
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