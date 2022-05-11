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Шымкент
Свыше Т51 млрд хотят потратить в 2023-2025 годы на дороги Шымкента
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danilov 11 Мая 2022 в 11:36:27
«Итого расходы по бюджетной программе: 2023 – 21 212 517; 2024 – 8 601 232; 2025 – 9 800 000», - говорится в описании бюджетной программы акимата Шымкента.

Из описания следует, что программа предусматривает «восстановление и развитие сети улиц города, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств», а целью названо «повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли».

«Задачи: в 2022 году 15,2 км автомобильных дорог будет сдано в эксплуатацию и планируется достичь показателя «хорошее и удовлетворительное состояние автомобильных дорог – 67,4 %» предусмотренного в рамках программы развития территорий», - сказано в документе.

Еще Т2 512 317 000 намерены потратить в Шымкенте в 2023-2025 годы по бюджетной программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», а также Т8 млрд хотят потратить в 2023 году по бюджетной программе «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов».

https://kaztag.kz/ru/news/svyshe-t51-mlrd-khotyat-potratit-v-2023-2025-gody-na-dorogi-shymkenta
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  Маке0912 11.05.2022 в 13:06:19   # 797913
Пока сидит Мурат Айтенов акимом. Будет такая же карусель. Мы видели и до сих пор видим, и ещё увидим результаты его работы с его командой. Всё перечислять не буду. Рускулова -Кунаева опять перестраивают. Кунаева в низ через старый город деньги сожрали. Слышал несколько уголовных дел завели. И т. д. и т. п.
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  Directrix 11.05.2022 в 13:22:29   # 797915
Почему этот "аким" до сих пор на своем месте? Он нулевой управленец. Что с Кунаева развязкой творится? Что стало с дорогой Акназар Хана от кольца военкомата до перекрестка цементного завода которую ремонтировали в том году? Гнать его в шею
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  Absolute 11.05.2022 в 18:34:23   # 797921
Помимо критики работы хотелось бы внести предложение, чтобы из бюджета выделили средства на подготовку дорожных проектировщиков и инженеров. Перенять технологию европейского типа.
Дороги это основа экономического роста. Поэтому плохие дороги это тормоз развития макроэкономики.
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  htmaker 11.05.2022 в 20:46:34   # 797929
У дорожников год будет урожайный
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  bIP6bIC 11.05.2022 в 21:16:16   # 797931
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  старик 11.05.2022 в 23:13:32   # 797939
Блин, ну хорошая же новость, но почему то на ум сразу приходит мысль о больших спиз**ных деньгах. Хотя если не хапать бездумно, то этих денег хватит и на дороги и на чиновников. Вот уже я готов "пожертвовать" часть денег казнокрадам. До чего же все плохо.
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