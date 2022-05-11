Свыше Т51 млрд хотят потратить в 2023-2025 годы на дороги Шымкента

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danilov 11 Мая 2022 в 11:36:27
Из описания следует, что программа предусматривает «восстановление и развитие сети улиц города, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств», а целью названо «повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли».
«Задачи: в 2022 году 15,2 км автомобильных дорог будет сдано в эксплуатацию и планируется достичь показателя «хорошее и удовлетворительное состояние автомобильных дорог – 67,4 %» предусмотренного в рамках программы развития территорий», - сказано в документе.
Еще Т2 512 317 000 намерены потратить в Шымкенте в 2023-2025 годы по бюджетной программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог», а также Т8 млрд хотят потратить в 2023 году по бюджетной программе «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов».
https://kaztag.kz/ru/news/svyshe-t51-mlrd-khotyat-potratit-v-2023-2025-gody-na-dorogi-shymkenta
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дороги это основа экономического роста. Поэтому плохие дороги это тормоз развития макроэкономики.
Цитата: htmaker от 11.05.2022 14:46:34У акима...
У дорожников год будет урожайный
У дорожников год будет урожайный