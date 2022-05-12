Замминистра МВД в Шымкенте

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danilov 12 Мая 2022 в 12:43:44
В связи с громкими задержаниями в последнее время сотрудников шымкентской полиции по приказу министра внутренних дел Марата Ахметжанова в мегаполис прибыла группа руководителей из МВД, которую возглавил заместитель министра М.Кожаев.
Во время встречи Марат Кожаев резко раскритиковал работу городской полиции, касательно организации работы и состояния дисциплины. В своем выступлении он отметил, что нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен.»
Во время рабочей встречи члены специальной группы МВД РК довели до сведения личного состава о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей городской полиции, в том числе замминистра лично ознакомил начальника ДП г.Шымкент Кайрата Дальбекова о его наказании приказом министра внутренних дел за бесконтрольность.
Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства ДП послужили преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками полиции, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сотрудников полка патрульной полиции и сотрудники Абайского районного управления полиции. Жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом.
«В целях реализации Послания Президента народу Казахстана «Жаңа Казақстан», в рядах полиции нет места хамству, мздоимству и кумовству. Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство Закона – вот наша основная задача,» - резюмировал заместитель министра.
Пресс-служба ДП г.Шымкент
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