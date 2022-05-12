Редкий случай: в Шымкенте городская инфекционная больница подала иск на городское управление здравоохранения

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danilov 12 Мая 2022 в 14:59:19
Суть претензий – горздрав с 2020 года безо всякого объяснения причин не выделяет деньги на оплату госзаказов по поставке необходимого больничного оборудования. В результате инфекционная больница не может нормально работать и теперь вынуждена даже судиться со своими кураторами.
Еще в середине 2020 года для укрепления материально-технической базы городской инфекционной больницы были заключены договоры по государственным закупкам медицинского и немедицинского оборудования на общую сумму порядка 750 млн тенге. Подрядчиком выступало ТОО "Казмедприбор", заказчиком – управление здравоохранения и инфекционная больница.
Поставщики стали исправно выполнять обязательства, а вот со стороны администраторов началось непонятное бездействие – оплата за заказ не производилась. Естественно, без финансирования поставки вскоре прекратились. Недостаток оборудования негативно отразился на работе инфекционной больницы. Руководство медучреждения несколько раз напоминало вышестоящей инстанции, что надо бы выполнять договорные обязательства, но никакой реакции со стороны горздрава это не вызывало.
Наконец, в начале 2021 года нотариус подрядчиков направил в горздрав исполнительную надпись с требованием профинансировать собственные заказы. Но и после этого никаких денег не поступило.
В результате уже даже не подрядчик, но получатель в лице инфекционной больницы обращается в суд с требованием признать позицию управления здравоохранение незаконным бездействием и обязать госорган выполнять договорные обязательства и расплатиться наконец по госзаказу.
Дело принято в производство специализированным межрайонным административным судом Шымкента. Назначено гражданское разбирательство.
https://ratel.kz/scandal/redkij_sluchaj_v_shymkente_gorodskaja_infektsionnaja_bolnitsa_podala_isk_na_gorodskoe_upravlenie_zdravoohranenija
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