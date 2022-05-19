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Шымкент
Группу киберпреступников задержали полицейские Шымкента
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danilov 19 Мая 2022 в 10:30:34
Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам. При этом у каждого члена преступной группы были свои «обязанности». Один – организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах.
В настоящее время полицейские установили причастность группы к свыше 20-и фактам интернет-мошенничества. Обманутые граждане – по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается.
Как рассказали потерпевшие, мошенники с уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка. К примеру, местному жителю позвонил «работник банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить на имя гражданина кредит. После этого, якобы для отмены действия, звонивший получил у растерявшегося мужчины всю необходимую информацию: данные банковской карты, смс-код и прочее. Позднее горожанин узнал, что на его имя оформили кредит на 2 млн тенге.
А некоторым из потерпевших злоумышленники заявляли, что с карточки клиента некие пытаются перевести большую сумму и, чтобы сохранить свой капитал, нужно перечислить имеющиеся деньги на указанный номер счета. Этим же указаниям лже-сотрудников банка следовала и жительница Аль-Фарабийского района, которая в результате лишилась своих сбережений в размере около 4 млн тенге.
В результате оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых, в обязанности которого входило снятие наличности в банкоматах. А через него оперативники задержали еще двоих. Остальные двое задержаны на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан.
В ходе проверки у подозреваемых найдено и изъято 46 банковских карточек, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Полицейскими не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер.
Для борьбы с интернет-мошенниками полицейские мегаполиса на постоянной основе проводят профилактические разъяснительные работы среди населения. Кроме того, в этом году в Департаменте полиции Шымкента создали специальную оперативно-слудственную группу, в состав которой входят опытные оперуполномоченные и следователи. На сегодняшний день группа раскрыла 94 интернет-преступления.
Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 19.05.2022 в 15:46:10   # 798239
С моего номера телефона людям поступают звонки с подобными разводами,буквально два дня назад пошел написал заявление в ДП Полиции,а то вот так обуют кого нибудь а потом доказывай что ты не верблюд.А так стабильно два три раза в неделю звонять и мне мошенники,то типа банковские работники,то типа из полиции Астанаы!! и с таким чистым русским начинают разводить,тут очень хорошо срабатывает фраза - қазақша сөйле, мен орысша түсінбеймін и фсее абонент уже не абонент)) с одним долго разговаривал,потом уже говорю - ты бы хоть поинтерисовался сколько следаков с русской фамилией в департаменте полиции города Астана работает
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