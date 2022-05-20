Правда, нет?

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Цитата: КЕДЫ от 20.05.2022 07:30:25
О нет!!!
О нет!!!
Ну вот Кеды открывается истинное лицо твоего Габидуллы. Бандит оказался.
Цитата: M54 от 20.05.2022 08:20:07Источник можно?
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.
Цитата: M54 от 20.05.2022 08:20:07
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.
Я думаю там вообще других нет, априори. Схема такая. А этот только эпизод из нее, не самый умный, помним его в Лондоне показушник