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Шымкент
Правда, нет?
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danilov 20 Мая 2022 в 13:22:15
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  КЕДЫ 20.05.2022 в 13:30:25   # 798274
О нет!!!
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  shlenchak 20.05.2022 в 14:04:10   # 798278

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  Маке0912 20.05.2022 в 14:08:12   # 798279
Цитата: КЕДЫ от 20.05.2022 07:30:25
О нет!!!


Ну вот Кеды открывается истинное лицо твоего Габидуллы. Бандит оказался.
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  M54 20.05.2022 в 14:20:07   # 798281
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.
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  СССР 20.05.2022 в 15:03:31   # 798285
Цитата: M54 от 20.05.2022 08:20:07
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.
Источник можно?
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  Skype 20.05.2022 в 16:22:43   # 798297
Цитата: M54 от 20.05.2022 08:20:07
Оу иЭэсс, хотя уже опровергли эту информацию.


Я думаю там вообще других нет, априори. Схема такая. А этот только эпизод из нее, не самый умный, помним его в Лондоне показушник
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