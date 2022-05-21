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Шымкент
Взрыв в Шымкентском роддоме
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danilov 21 Мая 2022 в 13:06:24








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  DITRX 21.05.2022 в 14:20:29   # 798336
Ну тут явно виноват глав врач который на момент капитального ремонта больницы, должен был еще в прошлом году перевести всех в больницу в Ленгер но из за жадности каждый месец переносил а в конце вообще сказал что переезда не будет при этом паралельно в больнице проводили капитальный ремонт. Кто не в курсе Перенатальный центр это единственная больница в городе милионнике где есть детская реанимация и само сабой множество кислородных балонов. В аптеке откуда кислородные балоны судя по кадрам, взрыв произошел в одном из трех отделений детской реанимации.
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  Danilov 21.05.2022 в 18:07:50   # 798339
«На момент взрыва в учреждении находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Погибшие: один сотрудник (охранник Буркитбаев Ж., 1979 года рождения), один новорожденный от матери А., весом 790 граммов, 18 сутки жизни. Пострадали восемь человек, госпитализированы в медучреждения города», - сообщили в субботу в департаменте здравоохранения Туркестанской области
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