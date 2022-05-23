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Шымкент
В заброшенном котловане утонули двое детей
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danilov 23 Мая 2022 в 16:22:59
Трагедия произошла в 5 километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, передает OTYRAR.

По словам очевидцев, местные школьники постоянно играли около заброшенного котлована. Тот день не стал исключением. Мальчик 2012 года рождения решил искупаться и прыгнул в воду. Он начал тонуть, к нему на помощь бросился второй ребенок. Оба не смогли выбраться наружу самостоятельно и ушли под воду. Трагедия произошла на глазах других детей.

«Искусственный котлован затопленный участок водами карьера, ширина 20 м, длина 50 м, глубина 2 м. Местными жителями обнаружены и извлечены из воды трупы 2012 г.р.2012 г.р., которые около 17-30 утонули во время купания в необорудованном для купания месте (находились без одежды). Выезжали спасатели,: ДЧС (4 сотрудника и 1 ед.техники), ДП (20 сотрудников и 6 ед.техники), МИО (10 работников 4 ед.техники), местные жители (30 человек), родственники (10 человек)», — сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

Похожий несчастный случай произошел в начале месяца в Шымкенте в мкр Кайтпас. Подросток 2007 года рождения ушел под воду в 2-метровом заброшенном карьере, на территории которого журналисты нашли лишь одну маленькую табличку с надписью «купаться запрещено».

Непригодные места для купания по-прежнему не огораживаются и остаются легко доступными для детей и подростков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 23.05.2022 в 17:02:27   # 798389
Да что такое . Опять дети погибли. Только на днях трое в багажнике задохнулись. Теперь утонули.
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  doodles 23.05.2022 в 18:11:55   # 798393
Да и я о том же, где сука родители??? Еблом щёлкают, а потом идут на митинги типа "Яжемать".
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  doodles 23.05.2022 в 18:18:01   # 798394
Очень жаль детей. Смелый пацан был кинулся спасать и сам погиб. Царствие им небесное.
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  старик 23.05.2022 в 23:14:52   # 798406
Quote:
Непригодные места для купания по-прежнему не огораживаются и остаются легко доступными для детей и подростков.
А вообще это возможно? Огораживать ВСЕ непригодные для купания места? И остановит ли детей ограда? Пацанам всего по одиннадцать лет! Наверное родители не должны легкомысленно относиться к досугу детей. Тем более что этого самого досуга теперь очень много.
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