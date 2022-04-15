Китайские инвесторы заявили о рейдерском захвате их завода в Шымкенте

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danilov 24 Мая 2022 в 21:09:39
В обращении говорится что захватчики подделывают документы, заключают фиктивные договоры с фирмами-однодневками для вывода средств товарищества. С начала 2022 года с территории завода они незаконно вывезли 80 вагонов товаров на 2 миллиарда тенге, по которым сейчас идут досудебные расследования.
Инвесторы просят президента поручить генпрокурору РК возбудить уголовное дело по факту рейдерства по ст.249 УК РК, так как уже "более года не могут достучаться до компетентных госроганов".
https://inbusiness.kz/ru/last/kitajskie-investory-zayavili-o-rejderskom-zahvate-ih-zavoda-v-shymkente
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