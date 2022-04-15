 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Китайские инвесторы заявили о рейдерском захвате их завода в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Мая 2022 в 21:09:39
В обращении инвесторы утверждают, что группа лиц с помощью вооруженных людей сменила охрану и полностью захватила металлургический завод ТОО Sin Yuan Steel, заблокировав доступ на его территорию. Это произошло в апреле 2021 года. Обратившиеся - участники товарищества, иностранные инвесторы - заявили, что имеют 60 % доли уставного капитала.

В обращении говорится что захватчики подделывают документы, заключают фиктивные договоры с фирмами-однодневками для вывода средств товарищества. С начала 2022 года с территории завода они незаконно вывезли 80 вагонов товаров на 2 миллиарда тенге, по которым сейчас идут досудебные расследования.

Инвесторы просят президента поручить генпрокурору РК возбудить уголовное дело по факту рейдерства по ст.249 УК РК, так как уже "более года не могут достучаться до компетентных госроганов".

https://inbusiness.kz/ru/last/kitajskie-investory-zayavili-o-rejderskom-zahvate-ih-zavoda-v-shymkente
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь