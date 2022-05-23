Бюджет Шымкента планируют пересмотреть в сторону увеличения доходов и затрат
danilov 25 Мая 2022 в 13:26:08
«Внести в решение маслихата города Шымкент «О бюджете города Шымкент на 2022-2024 годы» от 13 декабря 2021 года №12/92-VII следующие изменения: в пункте 1: в подпункте 1) первую и вторую строки изложить в новой редакции: «1) доходы – Т527 324 617 тыс., в том числе: налоговые поступления – Т204 129 962 тыс.»; подпункт 2) изложить в новой редакции: «2) затраты – Т521 254 045 тыс.», - говорится в проекте решения городского маслихата.
Согласно действующему бюджету, доходы установлены в размере Т468 404 702 тыс., а затраты – в размере Т462 334 130 тыс.