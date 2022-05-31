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Шымкент
Серийного вора-домушника задержали в Шымкенте
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danilov 31 Мая 2022 в 09:28:17
Мужчина проникал в дома, когда хозяева отсутствовали. Предметами кражи стали велосипеды, металлические котлы, стиральная машина и др.
С заявлениями о кражах в Управление полиции Абайского района обратились 5 местных жителей.
Факты зарегистрировали по статье 188 УК РК. В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции опросили свидетелей и соседей потерпевших, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, оперативники проверили места приема металлолома.
В результате, злоумышленника задержали на территории города и доставили в управление полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 31.05.2022 в 11:13:32   # 798606
Ебааа достижение для нашей полиции - "вора-домушника задержали" Это же надо обязательно в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент объявить, по телевизору раструбить и еще фильм снять!!!
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