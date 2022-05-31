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Шымкент
Жители Шымкента могут сообщать о правонарушениях онлайн
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danilov 31 Мая 2022 в 09:50:20
Уважаемые жители города!

По инициативе прокуратуры города департаментом Полиции города Шымкент открыты страницы « @shymkentqauipsizqala » в социальных сетях «Instagram» и «Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100081309954424 » для предоставления информации и сведений о совершенных административных правонарушениях.

На номер мобильного телефона «8778-341-73-90», указанный на данной странице, вы можете сообщить о совершенных правонарушениях через сеть «WhatsApp», указав сведения, содержащие место и время совершения конкретного правонарушения.
По информации, опубликованной в целях установления обратной связи с населением города, департаментом Полиции города в экстренном порядке принимаются меры, установленные законом, результаты которых будут сообщены на указанных страницах.
Призываем жителей города соблюдать требования общественного порядка в целях предупреждения возникновения правовых последствий.

Прокуратура города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 31.05.2022 в 09:54:12   # 798602
Было такое начинание уже, месяца два поработало, потом перестали отвечать...
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