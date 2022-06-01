Возможно, умышленно – Ильин прокомментировал причины взрыва в аптеке около роддома Шымкента

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danilov 01 Июня 2022 в 16:56:13
В здании частной аптеки, как передал министр, в больших количествах хранились химические вещества для производства лекарственных препаратов. В частности – перекись водорода, из-за которой мог произойти взрыв. Однако то, что кто-то причастен к ЧП, также рассматривается следствием.
В ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение работы датчиков на объекте, рассматривается другая версия, возможно, умышленно, – сказал в кулуарах правительства глава МЧС 1 июня.
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