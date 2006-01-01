«Алтын Дан» под угрозой банкротства

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danilov 10 Июня 2022 в 18:27:32
Один из крупнейших кредиторов ДБ АО «Сбербанк» обратился в суд с требованием признать производителя банкротом. Правда, сама компания тоже обратилась в суд с заявлением о применении к ним реабилитационной процедуры. Предпринимателям пришлось в суде доказывать, что при удовлетворении их иска они смогут поднять предприятие на ноги и сохранить почти 1200 рабочих мест. Компания появилась на рынке в 1998 году. На данный момент она испытывает финансовые затруднения. Причиной неплатежеспособности в суде предприниматели назвали слабую урожайность пшеницы и низкое качество муки в 2019 году. Ударили по благополучию предприятия и другие моменты
«Свою неплатежеспособность в данное время предприятие объясняет всемирной пандемией из-за «covid-19». Это связано еще и с падением цен на мукомольную продукцию. В настоящее время они думают, что их позиции улучшились и, если будет план реабилитации, то в ближайшее время смогут восстановить платежеспособность. Сам должник считает, что неплатежеспособность временная», – говорит и.о. председателя экономического суда Серик Карим.
В суде производитель доказывал, что существующие денежные потоки позволят ему поднять компанию на ноги. «Алтын Дан» ведет многопрофильный бизнес, который охватывает зону отдыха, элеватор, молочный цех. У них есть не только кредиторы, но и те, кто еще не рассчитался за полученную продукцию. К тому же у компании есть транспортные средства на 529 млн тенге, биологические активы на 264 млн тенге, имеются договоры на переработку пшеницы, по которым компании будут выплачены 708 млн тенге.
Как доказательство платежеспособности в суде было представлено залоговое движимое и недвижимое имущество на 6 млрд 985 млн тенге. Все это свидетельствует о том, что компания в данный момент не стоит, а продолжает работать несмотря на то, что их доход не может покрывать вовремя кредиторские задолженности. Приняв все это во внимание суд удовлетворил заявление «Алтын Дан» и вынес решение о применении процедуры банкротства.
«После того, как решение суда вступит в законную силу, у кредиторов будет возможность обсудить и разработать план реабилитации по восстановлениею неплатежеспособности. Сам должник считает, что неплатежеспособность временная, а «Сбербанк» считает ее устойчивой и просит применить в отношении них, не убедившись в перспективности планов, процедуру банкротства», – рассказал и.о. председателя экономического суда Серик Карим.
Закон позволяет вести процесс реабилитации до 5 лет. Как много времени понадобится «Алтын Дан», чтобы восстановить платежеспособность, должны будут решить кредиторы после вступления в силу решения о начале процедуры реабилитации.
https://vera.kz/izvestnoe-mukomolnoe-predpriyatie-shymkenta-kreditory-trebuyut-priznat-bankrotom/
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