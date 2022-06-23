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Шымкент
Блудного павлина Павла вернули хозяину полицейские Шымкента
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Гость 23 Июня 2022 в 07:05:39
Житель Шымкента обратился в полицию с необычным заявлением - у него пропал павлин. История закончилась благополучным возвращением экзотичной птицы хозяину

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 23.06.2022 в 11:45:17   # 799373
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Нашёлся павлин ну нашёлся и что ?
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  Manitu 23.06.2022 в 13:20:45   # 799378
Админ!!!!!! Верни лучше пятничные подборки!!!
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  старик 24.06.2022 в 00:19:36   # 799400
Полиция бросила в се силы на поиски-и вот результат.
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