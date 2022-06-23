▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Шымкент
Блудного павлина Павла вернули хозяину полицейские Шымкента
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
Гость 23 Июня 2022 в 07:05:39
Житель Шымкента обратился в полицию с необычным заявлением - у него пропал павлин. История закончилась благополучным возвращением экзотичной птицы хозяину
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Маке0912
23.06.2022 в 11:45:17
# 799373
Больше новостей нет ?
Нашёлся павлин ну нашёлся и что ?
поощрить
|
покарать
Manitu
23.06.2022 в 13:20:45
# 799378
Админ!!!!!!
Верни лучше пятничные подборки!!!
поощрить
|
покарать
старик
24.06.2022 в 00:19:36
# 799400
Полиция бросила в се силы на поиски-и вот результат.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь