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Шымкент
Генеральный план города презентовали в Шымкенте
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Гость 23 Июня 2022 в 07:07:25
В Шымкенте презентовали генеральный план города. Действие старого документа, разработанного в 2011 году, заканчивается в 2025-м, и городские власти решили заранее заказать новый план развития мегаполиса с расчетным сроком до 2035 года, чтобы по окончании действия предыдущего он был уже готов.





Основой для генплана послужили новые социально-экономические условия. По прогнозам, к 2027 году в Шымкенте будет проживать 1 миллион 450 тысяч человек, к 2035 году - 1 миллион 850 тысяч человек. Эти параметры определили необходимый объем застройки для населения третьего мегаполиса из расчета 30 квадратных метров на одного человека. Чтобы до 2035 года обеспечить жильем проектное население, нужно построить в Шымкенте порядка 31 миллиона квадратных метров жилья.



Опорный план на застройку 117 тысяч гектаров, занимаемых городом, будет выполнен в векторном формате. "При создании нового генерального плана будем учитывать предложения и пожелания жителей города", - подчеркивает заместитель акима Шымкента Максут Исахов.​ - Предложения будем принимать целый месяц. Любой житель Шымкента может ознакомиться с генпланом в здании городской Ассамблеи народа Казахстана и оставить свои предложения".​



В исследовании территории третьего мегаполиса и разработке генплана участвуют и квалифицированные архитекторы из Киева, Минска и Санкт-Петербурга.​ После месячного обсуждения документа эксперты учтут рекомендации. Ожидается, что новый генеральный план Шымкента будет утвержден до конца года постановлением правительства.



https://tengrinews.kz/news/generalnyiy-plan-goroda-prezentovali-v-shyimkente-471556/

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 24.06.2022 в 00:28:36   # 799401
На участок уже 12 лет стою .....и так чегото очередь не меняется
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  Konstant 24.06.2022 в 00:28:52   # 799402
Пробки будут бешенные
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