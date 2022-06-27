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Шымкент
Двое студентов из Индии утонули в каньоне Аксу
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danilov 27 Июня 2022 в 11:09:29
В Туркестанской области ведутся поиски тел двух утонувших студентов-иностранцев.



Спасателями ДЧС Туркестанской области ведутся поисковые работы двух студентов-иностранцев.
26 июня 2022 года в 20.10 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в 16.49 часов в пяти км от с. Ханарык Толебийского района, каньон Аксу, р. Аксу 2 студента 2001 года рождения при неизвестных обстоятельствах утонули в воде.
Группа студентов в количестве 21 человек прибыли с г. Шымкент. Все являются гражданами Индии, студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.
В поисково-спасательных работах были задействованы 19 сотрудников, 1 плавательное средство и 4 единиц техники ДЧС, 10 сотрудников и 5 единиц техники ДП Туркестанской области.
ДЧС Туркестанской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kol 27.06.2022 в 11:36:49   # 799474
Приходилось с ними бывать в каньоне. Ведут себя как табор цыган. Инструктор Аня зарекалась с ними ещё иметь дело.
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  KS 27.06.2022 в 11:39:46   # 799475
Цитата: Kol от 27.06.2022 05:36:49
Приходилось с ними бывать в каньоне. Ведут себя как табор цыган. Инструктор Аня зарекалась с ними ещё иметь дело.

Индусы везде себя плохо ведут.
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  звукач 27.06.2022 в 12:26:17   # 799477
Для них это всего лишь очередное перерождение....
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  Софруджу 27.06.2022 в 15:52:02   # 799487
Очередные претенденты на премию Дарвина. Бедные родители - отправили деток учиться
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  GoodZone 27.06.2022 в 16:20:35   # 799490
Цитата: KS от 27.06.2022 05:39:46

Индусы везде себя плохо ведут.


Простите мне мой английский, НО "ИНДУС" - религиозная конфессия, а "ИНДИЕЦ" - гражданин Индии... как-то так. И вам конечно виднее, как все остальные должны себя вести .
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