Двое студентов из Индии утонули в каньоне Аксу

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danilov 27 Июня 2022 в 11:09:29
Спасателями ДЧС Туркестанской области ведутся поисковые работы двух студентов-иностранцев.
26 июня 2022 года в 20.10 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в 16.49 часов в пяти км от с. Ханарык Толебийского района, каньон Аксу, р. Аксу 2 студента 2001 года рождения при неизвестных обстоятельствах утонули в воде.
Группа студентов в количестве 21 человек прибыли с г. Шымкент. Все являются гражданами Индии, студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.
В поисково-спасательных работах были задействованы 19 сотрудников, 1 плавательное средство и 4 единиц техники ДЧС, 10 сотрудников и 5 единиц техники ДП Туркестанской области.
ДЧС Туркестанской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде.
Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Kol от 27.06.2022 05:36:49
Приходилось с ними бывать в каньоне. Ведут себя как табор цыган. Инструктор Аня зарекалась с ними ещё иметь дело.
Приходилось с ними бывать в каньоне. Ведут себя как табор цыган. Инструктор Аня зарекалась с ними ещё иметь дело.
Индусы везде себя плохо ведут.
Цитата: KS от 27.06.2022 05:39:46
Индусы везде себя плохо ведут.
Индусы везде себя плохо ведут.
Простите мне мой английский, НО "ИНДУС" - религиозная конфессия, а "ИНДИЕЦ" - гражданин Индии... как-то так. И вам конечно виднее, как все остальные должны себя вести .