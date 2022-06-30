Приватизация по-шымкентски

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GoodZone 30 Июня 2022 в 08:45:18
Приватизация государственных активов в Казахстане продолжается практически все 30 лет независимости. Едва наша республика стала суверенной, как тут же тысячи предприятий ушли в частную собственность. В середине лихих девяностых правительство разрешило выкупать гражданам квартиры, позже к приобретению госактивов допустили иностранцев.
Продолжилась распродажа и в последние годы. В 2016-м Министерство национальной экономики официально объявило список национальных активов, которые должны выйти на IPO либо реализованы через аукционы. Среди них - нефтегазовые компании, перевозчики, в том числе железнодорожные, производители и распределители энергии, аэропорты и авиакомпании, операторы связи, санатории и отели, пока еще находящиеся на балансе госорганов, учебные заведения, СМИ и даже футбольные клубы.
Продажа раскрученных активов обычно сопровождается шумихой в прессе и нередко вызывает критику со стороны как простых граждан, так и депутатов. Так получилось, например, с продажей АО “Инвестиционный фонд Казахстана” (см. “Благотворительная распродажа”, “Время” от 8.9.2021 г.) и аэропорта Актобе (см. “Улетный актив”, “Время” от 6.9.2021 г.).
В регионах приватизация проходит тихо и незаметно, без лишних глаз и ушей. Вот и в отдельно взятом Шымкенте в период второго пришествия Габидуллы Абдрахимова были реализованы предприятия-монополисты с огромными государственными заказами и кучей имущества на балансе. Но продали их, мягко говоря, недорого.
Например, в 2018 году было выставлено на торги государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения “Таза Кала”. Если говорить проще, эта фирма занималась вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.
Согласно оценке, имущество организации потянуло на 460 миллионов тенге, по нынешнему курсу - более миллиона долларов. И это вполне реальная цифра - предприятие владеет четырьмя земельными участками площадью более 42 гектаров, где как раз и утилизируют мусор. Ну и еще десятками единиц разной техники: всякие погрузчики, самосвалы, экскаваторы плюс офисное здание с мебелью.
Ну и самое главное - все это фактически продавалось как действующий бизнес. И вот в Шымкенте аукцион по продаже “Таза Кала” провели таким образом, что покупатель приобрел огромный список имущества и четыре свалки за… 2 миллиона 115 тысяч 809 тенге.
Счастливым обладателем предприятия стало ТОО “Мусороперерабатывающий завод Green Line”. Но как же получилось, что частник приобрел компанию ниже минимальной цены в 230 миллионов? Просто аукционы не состоялись два раза, а на третий заявился лишь один участник, опустивший цену до мизера. И все, оператор по вывозу и хранению отходов ушел в бизнес-среду.
Второй пример - ТОО “ЛТД Турмыс”. Эта фирма тоже была в коммунальной собственности, занималась уборкой улиц и вывозом отходов. И вот в эпоху Габидуллы Абдрахимова ее решили приватизировать, но по частям.
Сначала на торги выставили долю компании в 51 процент. Разумеется, сделали все по закону и провели оценку, установившую, что предприятие стоит почти 740 миллионов тенге, притом что работало в организации около тысячи человек и вообще оно приносило заметную прибыль - 1,5-2 миллиарда тенге ежегодно.
И вот более половины “ЛТД Турмыс” ушло через торги за 361 миллион тенге. Плюс минус - почти половина оценочной стоимости, придраться трудно. Приобрело компанию ТОО “ЭкоСпецТранс”.
Позже акимат продал оставшиеся 49 процентов доли участия в ТОО “ЛТД Турмыс” за 201 миллион тенге. Покупателем оказалось ТОО “ШымкентСпецКомплекс” - эта компания работает в той же сфере.
Но вот что интересно, благодаря приватизации в Шымкенте появился новый монополист в лице бизнесмена Галима САДИБЕКОВА. Он оказался собственником долей во всех частных компаниях, связанных с покупкой коммунальных предприятий: в ТОО “Мусороперерабатывающий завод Green Line”, в ТОО “ШымкентСпецКомплекс” и в ТОО “ЭкоСпецТранс”. На эту странность уже обратила внимание наш собкор в Шымкенте Алиса МАСАЛЁВА, описывая проблемы с вывозом мусора в своем мегаполисе (см. “На мусорном фронте - без перемен”, “Время” от 12.5.2022 г.).
И все это случилось в период, когда третьим по населению городом страны рулил господин Абдрахимов. Конечно, это чистое совпадение, что именно в период его работы некий предприниматель сумел скупить госпредприятия и теперь от него зависит, будет чистота в Шымкенте или нет.
Но достаточно просто изучить сайт госзакупок, чтобы понять, насколько сильно акимат города промахнулся, когда продавал свои конторы.
Только у ТОО “ЛТД Турмыс” сейчас несколько действующих соглашений с госорганами, в том числе с акиматами трех районов Шымкента, в общей сложности на 4,5 миллиарда тенге! Напоминаю, что эту фирму нынешние владельцы выкупили более чем за 500 миллионов.
А у юрлица, ставшего собственником “ЛТД Турмыс”, - ТОО “ЭкоСпецТранс” цифры в десятки раз скромнее. Эта компания выигрывала подряды на 45-150 тысяч тенге. А потом стала собственником госпредприятия, и теперь Галим Садибеков и его партнеры гребут деньги лопатой. А объединение всех компаний, пусть и с разными вывесками, позволило их владельцам монополизировать рынки по вывозу и хранению отходов, озеленению и содержанию зеленых насаждений, санитарной и механической очистке.
И возникает закономерный вопрос: а точно ли Садибеков является конечным собственником всего этого огромного бизнеса с миллиардными оборотами или за ним стоят теневые партнеры, например, те, что отдавали распоряжения продать прибыльные коммунальные предприятия по цене 15-летнего “опеля”?
Один из участников этих операций, бывший начальник управления финансов акимата Шымкента Кенжебек ЖАНБОСЫНОВ, уже осужден. В мае его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое обернулось ущербом государству в 1 миллиард 118 миллионов тенге.
Хорошо бы теперь правоохранительным органам выяснить, не связаны ли нынешние владельцы бывших коммунальных предприятий с экс-акимом Абдрахимовым и другими чиновниками, работавшими в Шымкенте в те годы. Это направление, на мой взгляд, не менее перспективно, чем уголовное дело по обвинению в мошенничестве, выдвинутое бизнесменом Кожабаевым.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/strana/2022/06/29/za-sushhie-kopejki