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Шымкент
Приватизация по-шымкентски
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GoodZone 30 Июня 2022 в 08:45:18
Одна из самых громких новостей последних недель - регистрация досудебного расследования в отношении бывшего акима Шымкента Габидуллы АБДРАХИМОВА. Заявление на одиозного чиновника написал бизнесмен из списка Forbes Сайдулла КОЖАБАЕВ. Предприниматель утверждает, что Абдрахимов вместе с председателем КНБ Каримом МАСИМОВЫМ, теперь уже бывшим, в течение длительного времени получали от него и его партнеров крупные суммы в обмен на покровительство и решение проблем. По словам коммерсанта, высокопоставленные госслужащие заработали таким способом около трех миллионов долларов (см. “Вымогательство или обман?”, “Время” от 11.6.2022 г.). Виновен ли Абдрахимов, установит следствие. Мы же предлагаем правоохранительным органам изучить деятельность Габидуллы Рахматуллаевича на посту акима Шымкента, особенно ту часть, которая связана с приватизацией казенных предприятий.



Приватизация государственных активов в Казахстане продолжается практически все 30 лет независимости. Едва наша республика стала суверенной, как тут же тысячи предприятий ушли в частную собственность. В середине лихих девяностых правительство разрешило выкупать гражданам квартиры, позже к приобретению госактивов допустили иностранцев.

Продолжилась распродажа и в последние годы. В 2016-м Министерство национальной экономики официально объявило список национальных активов, которые должны выйти на IPO либо реализованы через аукционы. Среди них - нефтегазовые компании, перевозчики, в том числе железнодорожные, производители и распределители энергии, аэропорты и авиакомпании, операторы связи, санатории и отели, пока еще находящиеся на балансе госорганов, учебные заведения, СМИ и даже футбольные клубы.

Продажа раскрученных активов обычно сопровождается шумихой в прессе и нередко вызывает критику со стороны как простых граж­дан, так и депутатов. Так получилось, например, с продажей АО “Инвестиционный фонд Казахстана” (см. “Благотворительная распродажа”, “Время” от 8.9.2021 г.) и аэропорта Актобе (см. “Улетный актив”, “Время” от 6.9.2021 г.).

В регионах приватизация проходит тихо и незаметно, без лишних глаз и ушей. Вот и в отдельно взятом Шымкенте в период второго пришествия Габидуллы Абдрахимова были реализованы предприятия-монополисты с огромными государственными заказами и кучей имущества на балансе. Но продали их, мягко говоря, недорого.

Например, в 2018 году было выставлено на торги государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения “Таза Кала”. Если говорить проще, эта фирма занималась вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Согласно оценке, имущество организации потянуло на 460 миллионов тенге, по нынешнему курсу - более миллиона долларов. И это вполне реальная цифра - предприятие владеет четырьмя земельными участками площадью более 42 гектаров, где как раз и утилизируют мусор. Ну и еще десятками единиц разной техники: всякие погрузчики, самосвалы, экскаваторы плюс офис­ное здание с мебелью.

Ну и самое главное - все это фактически продавалось как действующий бизнес. И вот в Шымкенте аукцион по продаже “Таза Кала” провели таким образом, что покупатель приобрел огромный список имущества и четыре свалки за… 2 миллиона 115 тысяч 809 тенге.

Счастливым обладателем предприятия стало ТОО “Мусороперерабатывающий завод Green Line”. Но как же получилось, что частник приобрел компанию ниже минимальной цены в 230 миллионов? Просто аукционы не состоялись два раза, а на третий заявился лишь один участник, опустивший цену до мизера. И все, оператор по вывозу и хранению отходов ушел в бизнес-среду.

Второй пример - ТОО “ЛТД Турмыс”. Эта фирма тоже была в коммунальной собственности, занималась уборкой улиц и вывозом отходов. И вот в эпоху Габидуллы Абдрахимова ее решили приватизировать, но по частям.

Сначала на торги выставили долю компании в 51 процент. Разу­меется, сделали все по закону и провели оценку, установившую, что предприятие стоит почти 740 миллионов тенге, притом что работало в организации около тысячи человек и вообще оно приносило заметную прибыль - 1,5-2 миллиарда тенге ежегодно.

И вот более половины “ЛТД Турмыс” ушло через торги за 361 миллион тенге. Плюс минус - почти половина оценочной стоимости, придраться трудно. Приобрело компанию ТОО “ЭкоСпецТранс”.

Позже акимат продал оставшиеся 49 процентов доли участия в ТОО “ЛТД Турмыс” за 201 миллион тенге. Покупателем оказалось ТОО “ШымкентСпецКомплекс” - эта компания работает в той же сфере.

Но вот что интересно, благодаря приватизации в Шымкенте появился новый монополист в лице бизнесмена Галима САДИБЕКОВА. Он оказался собственником долей во всех частных компаниях, связанных с покупкой коммунальных предприятий: в ТОО “Мусороперерабатывающий завод Green Line”, в ТОО “ШымкентСпецКомплекс” и в ТОО “ЭкоСпецТранс”. На эту странность уже обратила внимание наш собкор в Шымкенте Алиса МАСАЛЁВА, описывая проблемы с вывозом мусора в своем мегаполисе (см. “На мусорном фронте - без перемен”, “Время” от 12.5.2022 г.).

И все это случилось в период, когда третьим по населению городом страны рулил господин Абдрахимов. Конечно, это чистое совпадение, что именно в период его работы некий предприниматель сумел скупить госпредприятия и теперь от него зависит, будет чистота в Шымкенте или нет.

Но достаточно просто изучить сайт госзакупок, чтобы понять, насколько сильно акимат города промахнулся, когда продавал свои конторы.

Только у ТОО “ЛТД Турмыс” сейчас несколько действующих соглашений с госорганами, в том числе с акиматами трех районов Шымкента, в общей сложности на 4,5 миллиарда тенге! Напоминаю, что эту фирму нынешние владельцы выкупили более чем за 500 миллионов.

А у юрлица, ставшего собственником “ЛТД Турмыс”, - ТОО “ЭкоСпецТранс” цифры в десятки раз скромнее. Эта компания выигрывала подряды на 45-150 тысяч тенге. А потом стала собственником госпредприятия, и теперь Галим Садибеков и его партнеры гребут деньги лопатой. А объединение всех компаний, пусть и с разными вывесками, позволило их владельцам монополизировать рынки по вывозу и хранению отходов, озеленению и содержанию зеленых насаждений, санитарной и механической очистке.

И возникает закономерный вопрос: а точно ли Садибеков является конечным собственником всего этого огромного бизнеса с миллиардными оборотами или за ним стоят теневые партнеры, например, те, что отдавали распоряжения продать прибыльные коммунальные предприятия по цене 15-летнего “опеля”?

Один из участников этих операций, бывший начальник управления финансов акимата Шымкента Кенжебек ЖАНБОСЫНОВ, уже осужден. В мае его признали виновным в злоупот­реблении должностными полномочиями, которое обер­нулось ущербом государству в ­1 миллиард 118 миллионов тенге.

Хорошо бы теперь правоохранительным органам выяснить, не связаны ли нынешние владельцы бывших коммунальных предприятий с экс-акимом Абдрахимовым и другими чиновниками, работавшими в Шымкенте в те годы. Это направление, на мой взгляд, не менее перспективно, чем уголовное дело по обвинению в мошенничестве, выдвинутое бизнесменом Кожабаевым.

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/strana/2022/06/29/za-sushhie-kopejki
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  Dee 30.06.2022 в 10:09:13   # 799637
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