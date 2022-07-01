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Шымкент
Бывшего начальника МПС Шымкента судят за превышение полномочий
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danilov 01 Июля 2022 в 11:11:44
Подозреваемым в уголовном деле полковник Мухтар Бухарбаев оказался благодаря подчиненному. Майор дорожно-патрульной службы Азамат Аимбетов в декабре 2021 года пожаловался на действия своего шефа в управление собственной безопасности. Правда, его рапорт так и пылился на полках, пока майор не записал обращение к президенту страны, в котором и рассказал о крупных и дорогостоящих покупках для своего начальника. Все эти покупки теперь отражены на страницах уголовного дела, которое прокурор в суде зачитывал почти 30 минут.

«Аимбетов приобретал для Бухарбаева авиабилеты в Нур-Султан за 50 тыс тенге, в Шымкент за 21 тыс тенге. В декабре 2019-го года он покупал наручные часы за 80 тыс тенге, айфон за 320 тыс тенге. В апреле 2020-го года купили для дома две елки по 31 тыс тенге каждую, разные ещи на 159 тыс тенге. В мае 2020 года купил туалетную воду за 193 тыс тенге. В июне Аимбетов оплатил одежду стоимостью 242 тыс тенге. В октябре оплатил мебель стоимостью более чем 1 млн тенге», – зачитал обвинение прокурор Музаффар Муталипов.

Мухтару Бухарбаеву предъявлено обвинение по статье 362 п.2 «Превышение власти или должностных полномочий» лицом занимающим ответственную государственную должность. Если экс-полковника признают виновным, то ему грозит ограничение свободы сроком до 7 лет. Арестован был бывший руководитель МПС Шымкента в апреле 2022 года. С тех пор он находится в следственном изоляторе. Сегодня на судебном процессе адвокаты вновь ходатайствовали о внесении залога, но суд пока решение не принял. Против того, чтобы отпустить под залог был и прокурор и сторона потерпевшего майора

https://vera.kz/vysokopostavlennogo-polkovnika-sudyat-v-shymkente-za-prevyshenie-vlasti/
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  Yerla 01.07.2022 в 12:31:55   # 799721
гыыыы .. по мне так там у всех рыло в пушку .. .. чот не поделили .. и терь друг-другИНО белье грязное ворошат .. пишут заявы друх на друха ..
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  звукач 01.07.2022 в 14:01:28   # 799736
Итого 2 127 000тнг, а все это время плативший потерпевший на какие деньги жил? при зарплате майора примерно 220-250 тыс? цирк устроили... все хороши походу...
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