Аким Шымкента о планах строить LRT: Нужен альтернативный транспорт

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Гость 01 Июля 2022 в 13:53:26
"Вам представили генплан Шымкента. Сообщалось о строительстве LRT (системы легкорельсового транспорта) и BRT (Bus Rapid Transit - скоростной автобусный транспорт). Вы знаете о судьбе LRT в столице. Что вы предпринимаете для преодоления рисков?" - спросил журналист на брифинге СЦК.
Айтенов ответил, что генеральный план не создается заново, в него будут вносить изменения, так как генплан был утвержден в 2012 году и с тех пор Шымкент из областного центра стал городом республиканского значения.
"В этом году с учетом динамики роста населения вносятся изменения. Мы дали срок - месяц, чтобы жители города смогли внести свои предложения. Вы сами видите, что подключаются LRT, BRT. По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта. Сейчас готовятся чертежи LRT и BRT. Как это будет подключено, в дальнейшем этот вопрос обсудим с правительством. Тем не менее мы будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения LRТ", - сказал Айтенов.
Аким уточнил, что планы по строительству LRT пока неточные, все это еще будет решаться после разработки чертежей. Все, по его словам, будет зависеть от предложений инвесторов.
"У нас на сегодня общественный транспорт находится полностью на рыночной экономике", - заверил он.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-shyimkenta-planah-stroit-lrt-nujen-alternativnyiy-472194/
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