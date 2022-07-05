Аким Шымкента отдал земли дендропарка под строительство коттеджей

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DITRX 05 Июля 2022 в 09:14:24
В ходе анализа сведений базы АИС ГЗК, и изучения конфигурации, месторасположения и размеров прилегающих к дендрологическому парку города Шымкент земельных участков, а также имеющих материалов, пришёл к неутешительному выводу, что это не смежные к дендропарку участки.
Это бывшие территории дендропарка, которые были отчуждены акиматом города Шымкент!!
Огромные территории дендропарка были не только отчуждены физическим лицам для строительства элитных коттеджных домов, но странным образом, изменился организационно-правовой статус дендропарка.
А началось это с того, что до 2021 года Шымкентский государственный дендрологический парк им. Асанбая Аскарова имел организационно-правовой статус государственного коммунального казенного предприятия (ГККП) на балансе Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент.
С принятием постановления Акима города Шымкент #63 от 04.02.2021 года за ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. Асанбая Аскарова" закрепилось право постоянного землепользования на земельный участок площадью в 1170400 кв.м (кадастровый номер: 22-328-002-026).
И с принятием постановления Акима города Шымкент #63 от 04.02.2021 года, старое постановление Акима города Шымкент #388 от 03.05.2019 года, прекратила свою силу.
Но, за этими цифрами и умными юридическими формулировками кроется ответ на главный вопрос: как и куда ушли земли шымкентского дендропарка?
После принятия постановления Акима города Шымкент #63 от 04.02.2021 года, шымкентский дендропарк перешёл на баланс Управления строительства города Шымкент и постановлением акимата города Шымкент №63 от 04.02.2021 года правообладателем парка становится Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент".
Изготавливается новый госакт на право постоянного землепользования, выдаётся новый акт на право постоянного землепользования #144534, от 19.02.2021 (действ.), старый акт #144534, от 08.11.2019 становится недействительным.
Но самое главное, куда делся кусок дендрологического парка, который имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения?
Что интересно, по базе АИС ГЗК - контур границ 46 соседствующих с дендропарком земельных участков, идеально совпадает с контуром границ ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. Асанбая Аскарова" до принятия акиматом города Шымкент постановлении #388 от 03.05.2019 года и #63 от 04.02.2021 года.
Отмечу, ранее, территория земельного участка принадлежащего ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. Асанбая Аскарова" при её создании составляла 150 гектаров, в 2018-19 годах имела площадь в 120 га и позднее, при неизвестных причинах площадь парка "сузилась" до нынешних 117 га.
Согласно требованиям статьи 122 Земельного кодекса и 23 Закона "Об особо охраняемых природных территориях", земли ООПТ находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению.
При этом, статья 39 Земельного кодекса, запрещает госземлепользователям отчуждать, а также сдавать в залог принадлежащее ему право землепользования. А статья 135 Закона "О госимуществе"запрещает госпредприятиям отчуждать имущество относящийся к основным средствам".
Отчуждение земель дендропарка очевидное, кадастровые номера этих земельных участков не могут быть секретом, они в базе АИС ГЗК и Департаменту по управлению земельными ресурсами по городу Шымкент придётся провести проверку.
Сегодня я подал заявление в Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкент и КУЗР МСХ на предмет проведения проверки законности принятых постановлении Акима города Шымкент #388 от 03.05.2019 года и #63 от 04.02.2021 года и установления фактов и обстоятельств отчуждения земельных участков Дендропарка.
Вопрос ставлю ребром и прошу обеспечить контроль за проведением проверки со стороны Республиканской комиссии по решению острых вопросов в сфере земельных отношений "JER AMANATY"!
Огромное спасибо Кирилл Павлову и его Фонду-Бюро расследования коррупции за поддержку!
Наша задача - спасти зелёный уголок, маленький заповедник с уникальным биоразнообразием, который насчитывает более 600 видов древесных и кустарниковых пород травянистых растений, представляющих флору самых различных географических зон мира.
Возможности у нас велики, воли достаточно.
Всё только начинается...
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bIP6bIC от 05.07.2022 04:48:28Полностью с вами согласен. Аким полное дно. По нему не одно уголовное дело плачет. Куда прокуратура смотрит?
Еще ни один аким не вызывал во мне столько негатива! Это же просто вредитель какой то!
Еще ни один аким не вызывал во мне столько негатива! Это же просто вредитель какой то!
toliktommy 05.07.2022 в 13:21:34 # 799846
https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent/about/structure