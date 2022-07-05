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Шымкент
Шымкентская семёрка
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danilov 05 Июля 2022 в 10:49:41
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Dee
05.07.2022 в 12:03:30
# 799842
потмушта потому...
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Джимбо
05.07.2022 в 12:47:46
# 799843
Quote:
СМИ, регулярно берущих госзаказ.
Это ответ на все вопросы заданные в посте.
Когда этого бандита уже посадят, вот вопрос. И сколько вреда Шымкенту он еще успеет принести?
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