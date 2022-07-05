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Шымкент
Шымкентская семёрка
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danilov 05 Июля 2022 в 10:49:41


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 05.07.2022 в 12:03:30   # 799842
потмушта потому...
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  Джимбо 05.07.2022 в 12:47:46   # 799843
Quote:
СМИ, регулярно берущих госзаказ.
Это ответ на все вопросы заданные в посте.

Когда этого бандита уже посадят, вот вопрос. И сколько вреда Шымкенту он еще успеет принести?
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