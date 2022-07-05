В акимате Шымкента прокомментировали скандал с отчуждением земли дендропарка

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danilov 05 Июля 2022 в 15:58:56
В акимате Шымкента рассказали свою позицию вокруг земельного скандала вокруг земли в дендропарке. Чиновники заявили, что с момента прихода к руководству городом Мурата Айтенова ни одного гектара никому не было продано.
«Земельные участки дендропарка не продавали. Когда в 2019 году строили велодорожки, то землю передали на баланс управления строительства. Это процедурный вопрос, чтобы во время строительства велодорожки земля была на балансе управления. Потом земли вернули на баланс дендропарка. Как пришел М. Айтенов, ни капли земли дендропарка не продали и не собираются продавать. В 2019-ом году тоже было процедурное постановление», – сообщила и.о.руководителя управления внутренней политики акимата Шымкента Молдир Кеуенова.
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переобулись
Цитата: гримм от 05.07.2022 10:09:26
переобулись
переобулись
А может и нет. (просто игра слов)
Кто не в курсе не кто из вас не владеет землями под вашими частными домами вы взяли его у государства на 99 лет. Так что земельные участки не были по факту проданы просто отданы в аренду на 99 лет