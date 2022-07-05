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Шымкент
В акимате Шымкента прокомментировали скандал с отчуждением земли дендропарка
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danilov 05 Июля 2022 в 15:58:56
Информацию, распространяемую юристом Бакытжаном Базарбеком, в акимате Шымкента назвали несоответствующую действительности, сообщает vera.kz

В акимате Шымкента рассказали свою позицию вокруг земельного скандала вокруг земли в дендропарке. Чиновники заявили, что с момента прихода к руководству городом Мурата Айтенова ни одного гектара никому не было продано.

«Земельные участки дендропарка не продавали. Когда в 2019 году строили велодорожки, то землю передали на баланс управления строительства. Это процедурный вопрос, чтобы во время строительства велодорожки земля была на балансе управления. Потом земли вернули на баланс дендропарка. Как пришел М. Айтенов, ни капли земли дендропарка не продали и не собираются продавать. В 2019-ом году тоже было процедурное постановление», – сообщила и.о.руководителя управления внутренней политики акимата Шымкента Молдир Кеуенова.
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  Dee 05.07.2022 в 16:09:13   # 799855
а что все ожидали ответа: Ну да украли немножечко, а что? все же так делают?
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  гримм 05.07.2022 в 16:09:26   # 799856

переобулись
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  DITRX 05.07.2022 в 16:51:31   # 799862
Цитата: гримм от 05.07.2022 10:09:26

переобулись

А может и нет. (просто игра слов)
Кто не в курсе не кто из вас не владеет землями под вашими частными домами вы взяли его у государства на 99 лет. Так что земельные участки не были по факту проданы просто отданы в аренду на 99 лет
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