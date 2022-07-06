Куда исчезли земли и бюджетные деньги на создание парков на шаткалах "Шымсая" и "Самал" в Шымкенте?

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danilov 07 Июля 2022 в 10:11:46
Ещё более удивлён, сколько бюджетных денег, мягко говоря "исчезли" с этим парком на шаткалах "Шымсая".
Начнем с того, что в 2017 году в Шымкенте разработали амбициозную специальную программу "Шаткал", где планировали создать 14 парковых зон на 226 гектарах.
Одним из этих парков должен был быть парк на шаткалах - "Шымсая", где на 24 гектарах якобы выделенных государством земельном участке планировали разбить парк.
Оказалось то, что парк на шаткалах "Шымсая" размещался не на 24 гектарах земель, а всего лишь на 11 гектарах, а остальные 13 га по сути, находились в частной собственности физических лиц, которые получили свои участки с целевым назначением: под ИЖС, задолго до планов шымкентского акимата разбить там парки и скверы.
Что интересно, без принудительного отчуждения и изъятия для госнужд этих 13 га земель находящийхся в частной собственности физлиц, акимат города Шымкент в буквальном смысле слова "вбухивает" бюджетные деньги на инженерное обустройство нового парка на шаткалах "Шымсая" и проводит озеленительные работы!
Или это практика по-шымкентски, строить там, где у тебя нет права на землю и тратить бюджетные средства, на то, что тебе не принадлежит?
Естественно, когда собственники земельных участков узнали, что на их участках без изъятия для госнужд размещают государственный парки оспорили незаконные действия акимата города Шымкент в судах.
Аналогичная ситуация и с другими несостоявшимися парками, где 124 оврагов должны были превратится в парки, но госакты оформлены на 38 га зелёной зоны парка "Самал" и 11 га парка на шаткалах "Шымсая".
В парке на шаткалах "Самал" вообще история занимательная. Вроде за счёт бюджетных средств проводили благоустройство и инженерное обустройство, а позднее, на территории парка появился незаконный карьер по добыче суглинка и песчано-гравийной смеси!
Неизвестно как появился карьер на территории парка, куда вложили сотни миллионов тенге?
Но что пугает в этой истории, во-первых, парков на шаткалах "Шымсая" и парка "Самал" по большому счету - нет, есть только маленькие кусочки от этих парков и масса земельных участков которые расположены в контуре границ этих парков, которых едва вы найдете в базе АИС ГЗК; во-вторых, все парки, включая парк "Шымсая" и парк "Самал" инженерно обустроили без получения исходных материалов (АПЗ, согласования эскизного проекта) без разработки проектно-сметной документации (рабочего проекта), без экспертизы ПСД, без талона уведомления о начале СМР!
Вы можете только представить, что без получения соответствующего права на землю, без исходных материалов и разрешений, без ПСД и экспертизы коммунальные предприятия пробурили 17 подземных скважин вертикального дренажа, установили 4 трансформатора, проложили 41,7 км водопровода для капельного полива, установили 16,4 км ограждения, пробурили 17 скважин для полива и проложили 41,74 км поливочных водопроводов, установили 4 КТП для электроснабжения, обустроили 2,6 га зеленого газона.
Часть вышеуказанных инженерных строений, вообще расположены на соседних земельных участках принадлежащих физлицам под ИЖС, ЛПХ!
И это ещё не все!
Естественно в этой истории нас пугают цифры, бюджетные расходы которые были затрачены на создание этих парков, которых собственно, нет!
В 2017 году на обустройство парков еа шаткалах с областного бюджета потрачено 489 млн.тенге, в 2018 году 436 млн.тенге, и отдельно 315 млн. на полив, обработку и уход за 79 000 саженцами.
В общем, потрачено более 1 миллиарда тенге!
Естественно понятно для любого, что парков в прямом смысле понимания как таковых вы не найдёте, нет обустроенных шаткалов, нет денег, которые были потрачены на эти цели.
И в базе АИС ГЗК, вместо допустим, парка на шаткалах - "Шымсая" вы увидете десятки земельных участков отведенных для ИЖС, ЛПХ и коммерческих целей.
И здесь, у меня возникает резонный вопрос: куда исчезли земли городских парков на шаткалах "Шымсая" и "Самал"?
На следующей неделе направляю письменное заявление в КУЗР МСХ и ДУЗР по городу Шымкент для проведения проверки законности предоставления земельных участков для размещения парка шаткал "Шымсая" и "Самал", материалы будут направлены в Агентство по противодействию коррупции.
В ближайшее время, планирую визит в Шымкент, и своими глазами хочу увидеть что осталось от "Шымсаи" и "Самала".
Расследование провожу с журналистом Любовью Доброта, которая ранее, провела свое журналистское расследование по паркам Шымсая и Самал.
Возможности у нас велики, воли достаточно.
Всё только начинается.
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