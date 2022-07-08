Пятый район появился в Шымкенте

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danilov 08 Июля 2022 в 09:28:10
Пятый район будет расположен в западной части Шымкента. Он начинается с северо-западной части города с микрорайона “Жанаталап” от пересечения улиц Ургинбай ата и Жанкелды батыра. Далее по улице Жанкелды батыра от русла реки Бадам в юго-восточном направлении огибает севернее жилой массив “Жанаталап”, жилой массив “Иглик”, микрорайон “Коргасын-2” и доходит до пересечения улицы Шардара.
Шымкент до этого был разделён на четыре района. Самый большой по территории и плотности населения – Абайский. Власти приняли решение разгрузить этот район, разделив его территорию.
Предварительно, пятому району планируют дать название Туран. Точное решение вынесут на общественных слушаниях в ближайшее время.
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