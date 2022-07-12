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Казахстанский ученик монастыря Шаолинь живет в Шымкенте
Тот самый "старый мастер" из Гонконгских боевиков 70-80х годов. Жиденькая седая борода,свободного покроя куртка и штаны непременные атрибуты.Он как правило является носителем "сакральных" знаний в искусстве единоборства. Помогает молодому герою, пострадавшему в начале фильма от несправедливости, овладеть каким нибудь экзотическим стилем борьбы типа "пьяный богомол". И в итоге в финале, эпические колотушки толпа на толпу где справедливость побеждает.