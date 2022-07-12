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Шымкент
Казахстанский ученик монастыря Шаолинь живет в Шымкенте
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GoodZone 12 Июля 2022 в 08:18:54
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  Ара горный 12.07.2022 в 10:10:51   # 800148
Тот самый "старый мастер" из Гонконгских боевиков 70-80х годов. Жиденькая седая борода,свободного покроя куртка и штаны непременные атрибуты.Он как правило является носителем "сакральных" знаний в искусстве единоборства. Помогает молодому герою, пострадавшему в начале фильма от несправедливости, овладеть каким нибудь экзотическим стилем борьбы типа "пьяный богомол". И в итоге в финале, эпические колотушки толпа на толпу где справедливость побеждает.


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