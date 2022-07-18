Почти Т654 млн хотят потратить в Шымкенте на отлов и сжигание в печи бродячих собак и кошек
danilov 18 Июля 2022 в 14:00:35
«Итого расходы по бюджетной программе («Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», в тыс. тенге – КазТАГ): 2021 (отчетный период) – 130 800; 2022 (план текущего года) – 130 720; 2023 (плановый период) – 130 720; 2024 – 130 720; 2025 – 130 720», - говорится в проекте бюджетной программы.
Целью назван «отлов бездомных собак и кошек в городе с целью предотвращения бешенства», а задачей – «профилактика болезней от бездомных собак и кошек».
«Временное задержание отловленных бродячих собак и кошек, на три дня до установления владельца, вернуть их, если владелец установлен, и организовать их уничтожение в печи, если владелец не идентифицирован», - сказано в описании.
https://kaztag.kz/ru/news/pochti-t654-mln-khotyat-potratit-v-shymkente-na-otlov-i-szhiganie-v-pechi-brodyachikh-sobak-i-koshek
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки" - есть у нас волонтеры, девчонки молодые совсем, бегают собак/кошек спасают. Была у них здравая идея собак отловленных просто стерилизовать, куда они только не обращались, но итог один - из года в год мы выкидываем деньги на убийство братьев наших меньших. Хотя есть статистика и опыт, что стерилизация существенно уменьшает поголовье бродячих животных многократно. Занимаемся живодерством в промышленных масштабах, забыв что мы люди. Почему в Томске к примеру практически не встретишь собаку без чипа? В Москве редко встретишь бродячую собаку и им не в падлу взять бездомную дворняжку и завести себе друга. У нас же, люди с собакой практически изгои какие-то - нет ни выгулов ни просто мест, где можно погулять с четвероногим, соседи да и просто прохожие достают замечаниями и своей злобой, дети неадекваты просто, ведут себя как обезьянки - гавкают, рычат, пытаются схватить за хвост. Неужели чистая ухоженная привитая здоровая собака при хозяине на поводке опаснее простой беспризорной дворняги? Ведь содержать собаку в наше время не дешево. У нас ходит одна женщина с двумя собаками, я вижу как ее достают по существу за доброе хорошее дело. Может быть пора менять отношение общества к нашим верным четвероногим друзьям, они не виноваты, что кто-то выгнал из дома надоевшую "игрушку"-зверушку или что эта самая собаченка/кошка родились на улице. Не так сложно быть немного пусть не добрее, но терпимее. Пусть вы сами не готовы завести себе друга, ну хоть не мешайте другим сделать маленькое доброе дело, сделать свою жизнь немного счастливее, а окружающий мир немного добрее.
еще бы телефончик это службы озвучили - чтоб их вызывать, когда стаю бродячих собак видишь...
Еб-нулись что ли? А в каких психбольницах потом будут лечиться те, кто это будет делать?