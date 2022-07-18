За взятки в Шымкенте выдавали лицензию клинике и сертификаты медработникам

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danilov 18 Июля 2022 в 17:34:28
Этим же приговором к различным штрафам от 2 до 20 миллионов тенге осуждены заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по городу Шымкент Турманов, руководитель ТОО «KAUSAR KLINIKASY» Адахамов, представитель ТОО «Низам Ата» Ахмадалиев и Нышанбаев.
Курбанходжаев признан виновным в получении при посредничестве Адахамова и Нышанбаева взятки от руководства медицинского центра ТОО «Низам Ата» и «KAUSAR KLINIKASY» в размере 800 тысяч тенге за выдачу лицензии на медицинскую деятельность.
Турманова суд признал виновным в системном взяточничестве при посредничестве Нышанбаева от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике.
Осужденные пожизненно лишены права занимать определенные должности.
Приговор в законную силу не вступил.
https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption-shymkent/press/news/details/401629?lang=ru
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