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Шымкент
Житель Шымкента притворялся инвалидом и просил милостыню
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danilov 21 Июля 2022 в 09:05:41
В ходе отработок стражи порядка выявили трех граждан, имеющих привычку заниматься попрошайничеством, в отношении которых составили административные протокола по статье КоАП РК «Приставание в общественных местах».

«Как выяснилось, из 3 указанных правонарушителей двое являются местными жителями, а один – житель Шымкента. Они просили милостыню на центральном рынке. Ранее стражи порядка уже делали им предупреждение. При этом стало известно, житель Шымкента просил милостыню, сидя в инвалидной коляске. При проверке установлено, что инвалидное кресло оказалось лишь атрибутом для попрошайничества, а сам мужчина может ходить самостоятельно», − говорится в сообщении.
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