"Сказали, что опустят в кабинете": потерпевший дал показания против Шымкентских полицейских

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danilov 25 Июля 2022 в 21:30:22
Сегодня показания по резонансному делу давал потерпевший и главный свидетель Сергей ПЕТРОВ, который был задержан вместе с Нурболатом ЖУМАБАЕВЫМ 8 декабря минувшего года. Выступая перед судом, в котором помимо четверых подсудимых участвовали 11 их адвокатов и многочисленные родственники, потерпевший подробно описал события злополучного дня, когда в одном из кабинетов ДП Шымкента на допросе скончался его друг Нурболат ЖУМАБАЕВ, а он получил сотрясение головного мозга и телесные повреждения.
По словам Сергея ПЕТРОВА, в Шымкент он и его друг приехали за четыре дня до задержания.
— В Шымкенте у Нурболата была девушка, и мы приехали, чтобы забрать ее в Костанай, где его родители уже готовились к свадьбе. В 11 часов утра 8 декабря Нурболат поставил машину, на которой мы приехали в Шымкент, на мойку, а сами пошли перекусить в кафе "Жеты тандыр". Пока ждали заказ, мой друг позвонил отцу и вышел на улицу. В этот момент забежали сотрудники СОБРа и, ничего не объясняя, скрутили мне руки за спиной, надели наручники, вывели на улицу и положили на асфальт, — рассказал Сергей ПЕТРОВ о событиях семимесячной давности.
Нурболат ЖУМАБАЕВ к этому времени уже лежал на асфальте лицом вниз с наручниками за спиной.
Сергей Петров с адвокатами Талгатом Есимовым и Виктором Кривоносовым
— На холодном асфальте без верхней одежды мы пролежали около часа. Потом нас посадили в машину, при этом мне на голову накинули куртку, и ориентировался я только по голосам. Позже из машины вывели, потребовали представиться на камеру. В другой машине сняли отпечатки пальцев. Все это время куртка была у меня на голове. Лишь однажды ее ненадолго сняли, оперативник, ткнув меня в окно, сказал, что они что-то обнаружили в нашей машине. Я сказал, что там были только наши вещи, — добавил потерпевший.
По словам главного свидетеля, вскоре его и Нурболата ЖУМАБАЕВА привезли в ДП Шымкента.
— В сопровождении СОБРа нас подняли на пятый этаж. Нурболата я из-за куртки на видел, но слышал поблизости его голос, пока мы были в коридоре. Потом меня завели в кабинет, где были сотрудники полиции ИСАЕВ и ЖАНИБЕКОВ. Меня посадили за стол, и ЖАНИБЕКОВ стал задавать вопросы о том, откуда и зачем мы приехали в Шымкент. Потом он сказал, что я должен подписать бумагу о том, что я украл "Лексус". Я сказал, что не крал и ничего подписывать не буду, — продолжил повествование Сергей ПЕТРОВ.
По словам потерпевшего, дальше последовали угрозы.
— Сказали, что, если я не сознаюсь, у меня отнимут здоровье и засунут дубинку в задний проход. Сказали: "Мы тебя опустим в кабинете, и кем ты пойдешь в лагерь? Обиженным пойдешь". Я знаю, что такое быть обиженным. Лучше умереть. Я испугался за свою жизнь. Но так как я этого не совершал, то стал категорически отказываться. После этого ЖАНИБЕКОВ нанес мне несколько ударов в область правой щеки. Подошел ИСАЕВ и тоже нанес удары. У меня закружилась голова, я оглох. После чего по приказу ИСАЕВА СОБР увел меня в другой кабинет, — добавил потерпевший.
В этом кабинете Сергея ПЕТРОВА поставили лицом к стене, не снимая с головы куртку.
— Начались толчки в голову, сказали, чтобы я подписал бумагу, что я все равно признаюсь. Опять грозили дубинкой. Все это сопровождалось нецензурной бранью. Сотрудника, который говорил, я не видел. Когда в очередной раз меня нецензурно обозвали, я обернулся, куртка упала с головы. Я увидел лицо сотрудника. Это был УТКИРОВ. После этого СОБР уложил меня на пол, и сотрудник нанес мне 3—4 удара ногой по голове, натянул куртку на голову и начал душить. Потом продолжил бить по голове, — поделился шокирующими подробностями Сергей ПЕТРОВ.
Сколько по времени продолжались истязания, потерпевший сказать не может. Закончилось все, когда в кабинет, где он стоял лицом к стене, зашел человек в камуфляже.
— Он сам снял с моей головы куртку, сказал, чтобы отстегнули наручники. Потом мне предложили воду, спросили про самочувствие. Затем стали спрашивать, не жаловался ли ЖУМАБАЕВ на здоровье. После этого зашел сотрудник УСБ, я сказал, что хочу написать заявление по поводу пыток. После этого он сказал, что мой друг умер. После этого приехал адвокат. Он попросил вызвать для меня "скорую помощь", но получил отказ. Продержали меня до 12 ночи. И только после того как приехали прокуроры, меня отпустили в больницу, где были диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и головы. На следующий день я написал в прокуратуре заявление, — добавил потерпевший.
По факту гибели Нурболата ЖУМАБАЕВА было возбуждено уголовное дело по статье 106, ч. 3, "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть". По подозрению в причастности к его смерти были задержаны два офицера управления криминальной полиции ДП Шымкента и начальник уголовного розыска УП Каратауского района. С декабря высокопоставленные полицейские находились под стражей. В апреле в СИЗО был препровожден их коллега, больше трех месяцев находившийся в бегах.
В ходе начавшегося судебного разбирательства адвокат замначальника управления криминальной полиции полковника Даулета АЙМЕШЕВА Асентай АКАЕВ заявил, что в данном деле "не все причастные лица привлечены к уголовной ответственности, хотя все были установлены".
Слушание по резонансному уголовному делу продолжатся в понедельник 1 августа.
Ирина ГАЛУШКО
https://exk.kz/news/137250/skazali-chto-opustiat-v-kabinietie-potierpievshii-dal-pokazaniia-protiv-politsieiskikh
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