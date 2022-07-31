Куда ушли земли дендропарка в Шымкенте. Часть 2

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danilov 31 Июля 2022 в 09:52:28
Департаментом по управлению земельными ресурсами по городу Шымкент по заявлению поданного нами () проведена проверка и по результатам проверки, подтверждается наличие фактов нарушения закона со стороны акимата города Шымкент.
Помнится, после того как я опубликовал пост, спустя 2 дня, Управление внутренней политики города Шымкент, опубликовало на своей странице на Facebook пресс-релиз, где Управление опровергает мои доводы связанные с отчуждением земельных участков Дендропарка города Шымкент, подавая общественности как публикацию не соответствующей действительности.
Ну а нами, через портал E-otinish 12 июля было подано 5 заявлений: в КУЗР МСХ, ДУЗР по городу Шымкент, в КДС МИИР, в Управление контроля качества городской среды по городу Шымкент и Республиканский Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Департамент по управлению земельными ресурсами по городу Шымкент назначил и провел проверку акимата города Шымкент на предмет отчуждения земельных участков дендропарка, истребовал 4 земельно-кадастровых дела которые были составлены в разные годы (в 2009, 2018, 2019 и 2021 годах) на земельный участок Дендропарка, когда передовали парк на баланс от одной организации другой.
В частности, предметом исследования стало постановление Акима города Шымкент #63 от 04.02.2021 года за ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. Асанбая Аскарова" закрепилось право постоянного землепользования на земельный участок площадью в 1170400 кв.м (кадастровый номер: 22-328-002-026), и предшествующее постановление Акима города Шымкент #388 от 03.05.2019 года, в результате которого неоднократно обновлялись госакты дендропарка и самое главное, менялась конфигурация и границы парка.
В итоге, по результатам проверки Департаментом, выявлены следующие нарушения:
❗1️⃣Первое, по улице Толеметова проложена асфальтированная дорога, ведущая к коттеджным домам с территории зоны отдыха «Дендрологического Парка» площадью около 0,3908 га.
❗2️⃣Второе, земельный участок по улице Толеметова за кадастровым № 22-328-002-083 (бывшие 19-309-094-007 и 006) ранее в Сайрамском районе сформирован согласно акту определения границ кадастрового дело №19-295-186-009 площадью 0,14 га на территории «Дендрологического Парка».
❗3️⃣Третье, земельный участок по улице Байдибек би за кадастровым № 22-328-002-037 расположен в зоне отдыха «Дендрологического Парка» площадь застройки составляет 0,0075 га.
❗4️⃣Четвёртое, земельный участок за кадастровым № 19-309-094-022 по улице Байдибек би, ранее был сформирован Сайрамском районе за кадастровым № 19-295-186-009 площадью 0,1028 га и расположен на территории «Дендрологического Парка».
❗5️⃣Пятое, земельный участок расположенный за фактической ограды «Дендрологического парка за кадастровым №19-309-092-176 зарегистрированный на правах частной собственности на имя Аманкельдиевой Р.А. и земельный участок за кадастровым №19-309-092-177 зарегистрированный на правах частной собственности Аманкельдиева Н.А., и неоднократно рассматривались судом по решению суда возвращено государству.
Другими словами, указанные земельные участки были сформированы на земельном участке Дендропарка, что является грубым нарушением требований статьи 43, 151 Земельного кодекса и Правил по разработке и утверждения землеустроительного проекта.
❗❗❗Самое главное, Департамент по результатам проверки приходит к выводу, что "из вышеуказанного следует, что на основании нормативно правовых актов местных исполнительных органов Сайрамского района Южно-Казахстанской области и г.Шымкент при изменении территориально-административной принадлежности и передачи с баланса одного государственного учреждения к другому в кадастровых делах (2009, 2018, 2019 и 2021 годов) «Дендрологического парка» необоснованно изменялись конфигурации земельного участка и его координаты.
Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкент по результатам проверки для всестороннего и полного изучения приступил изъятию 46 кадастровых дел и ведёт мероприятия по изучению законности и обоснованности предоставления земельных участков и получения идентификационных документов указанных в моем заявлений.
Ну что, благодарю руководство Департамента по управлению земельных ресурсов по городу Шымкент за профессионализм и надеемся, что в ближайшее время по результатам изучения 46 кадастровых дел допущенные нарушения закона будут ещё существенней.
Мы добьёмся отмены незаконно принятых акиматом города Шымкент постановлении в судебном порядке.
Всё незаконно отчужденные земельные участки Дендропарка города Шымкент будут возвращены в государственную собственность.
Возможности у нас велики, воли достаточно.
Всё только начинается....
https://www.facebook.com/bbazarbek/posts/pfbid0RT5kXA7o1uQDkAoqRE38tfxGAsyz8ybi8AD6o5VT6DdEg9yFn39opv7GFE1jaaENl
Комментарии, по рейтингу, по дате
Айтенову пофиг. Он элементарно за три года дороги достроить не может. Какой он аким??? Когда в январский событиях в ауле прятался.