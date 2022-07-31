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Шымкент
Куда ушли земли дендропарка в Шымкенте. Часть 2
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danilov 31 Июля 2022 в 09:52:28
Ну вот дорогие друзья, не прошло и одного месяца как по нашему расследованию по фактам незаконного отчуждения земель шымкентского дендропарка появились новые подробности.









Департаментом по управлению земельными ресурсами по городу Шымкент по заявлению поданного нами () проведена проверка и по результатам проверки, подтверждается наличие фактов нарушения закона со стороны акимата города Шымкент.

Помнится, после того как я опубликовал пост, спустя 2 дня, Управление внутренней политики города Шымкент, опубликовало на своей странице на Facebook пресс-релиз, где Управление опровергает мои доводы связанные с отчуждением земельных участков Дендропарка города Шымкент, подавая общественности как публикацию не соответствующей действительности.

Ну а нами, через портал E-otinish 12 июля было подано 5 заявлений: в КУЗР МСХ, ДУЗР по городу Шымкент, в КДС МИИР, в Управление контроля качества городской среды по городу Шымкент и Республиканский Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Департамент по управлению земельными ресурсами по городу Шымкент назначил и провел проверку акимата города Шымкент на предмет отчуждения земельных участков дендропарка, истребовал 4 земельно-кадастровых дела которые были составлены в разные годы (в 2009, 2018, 2019 и 2021 годах) на земельный участок Дендропарка, когда передовали парк на баланс от одной организации другой.

В частности, предметом исследования стало постановление Акима города Шымкент #63 от 04.02.2021 года за ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк им. Асанбая Аскарова" закрепилось право постоянного землепользования на земельный участок площадью в 1170400 кв.м (кадастровый номер: 22-328-002-026), и предшествующее постановление Акима города Шымкент #388 от 03.05.2019 года, в результате которого неоднократно обновлялись госакты дендропарка и самое главное, менялась конфигурация и границы парка.

В итоге, по результатам проверки Департаментом, выявлены следующие нарушения:
❗1️⃣Первое, по улице Толеметова проложена асфальтированная дорога, ведущая к коттеджным домам с территории зоны отдыха «Дендрологического Парка» площадью около 0,3908 га.
❗2️⃣Второе, земельный участок по улице Толеметова за кадастровым № 22-328-002-083 (бывшие 19-309-094-007 и 006) ранее в Сайрамском районе сформирован согласно акту определения границ кадастрового дело №19-295-186-009 площадью 0,14 га на территории «Дендрологического Парка».
❗3️⃣Третье, земельный участок по улице Байдибек би за кадастровым № 22-328-002-037 расположен в зоне отдыха «Дендрологического Парка» площадь застройки составляет 0,0075 га.
❗4️⃣Четвёртое, земельный участок за кадастровым № 19-309-094-022 по улице Байдибек би, ранее был сформирован Сайрамском районе за кадастровым № 19-295-186-009 площадью 0,1028 га и расположен на территории «Дендрологического Парка».
❗5️⃣Пятое, земельный участок расположенный за фактической ограды «Дендрологического парка за кадастровым №19-309-092-176 зарегистрированный на правах частной собственности на имя Аманкельдиевой Р.А. и земельный участок за кадастровым №19-309-092-177 зарегистрированный на правах частной собственности Аманкельдиева Н.А., и неоднократно рассматривались судом по решению суда возвращено государству.


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Другими словами, указанные земельные участки были сформированы на земельном участке Дендропарка, что является грубым нарушением требований статьи 43, 151 Земельного кодекса и Правил по разработке и утверждения землеустроительного проекта.

❗❗❗Самое главное, Департамент по результатам проверки приходит к выводу, что "из вышеуказанного следует, что на основании нормативно правовых актов местных исполнительных органов Сайрамского района Южно-Казахстанской области и г.Шымкент при изменении территориально-административной принадлежности и передачи с баланса одного государственного учреждения к другому в кадастровых делах (2009, 2018, 2019 и 2021 годов) «Дендрологического парка» необоснованно изменялись конфигурации земельного участка и его координаты.

Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкент по результатам проверки для всестороннего и полного изучения приступил изъятию 46 кадастровых дел и ведёт мероприятия по изучению законности и обоснованности предоставления земельных участков и получения идентификационных документов указанных в моем заявлений.

Ну что, благодарю руководство Департамента по управлению земельных ресурсов по городу Шымкент за профессионализм и надеемся, что в ближайшее время по результатам изучения 46 кадастровых дел допущенные нарушения закона будут ещё существенней.

Мы добьёмся отмены незаконно принятых акиматом города Шымкент постановлении в судебном порядке.

Всё незаконно отчужденные земельные участки Дендропарка города Шымкент будут возвращены в государственную собственность.

Возможности у нас велики, воли достаточно.

Всё только начинается....

https://www.facebook.com/bbazarbek/posts/pfbid0RT5kXA7o1uQDkAoqRE38tfxGAsyz8ybi8AD6o5VT6DdEg9yFn39opv7GFE1jaaENl
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 31.07.2022 в 10:17:40   # 801337
оххх херасе .. красавчук чо .. .. пытаются .. и вроде даже чота получается
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  Маке0912 31.07.2022 в 12:37:31   # 801343
Снести всё . Как красную линию. С начало всех владельцев в студи-у . боюсь что этим всё закончится.
Айтенову пофиг. Он элементарно за три года дороги достроить не может. Какой он аким??? Когда в январский событиях в ауле прятался.
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  Walter 31.07.2022 в 12:54:12   # 801349
Это до сих пор отголоски советского прошлого. Прикрытие типа элиты, себе подобных. Сделать отчуждение и передать по Закону.
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