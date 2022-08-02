В Шымкенте самые плохие дороги

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danilov 02 Августа 2022 в 17:44:17
Он также информировал, что в этом году во время проведения контроля качества местных дорог отобрано порядка 9 тыс проб, из которых требованиям не соответствует почти треть.
«В текущем году в ходе проведения контроля качества местных дорог было отобрано порядка 9 тыс проб, из которых не соответствуют требованиям 2,5 тыс проб, или 28%», − сказал Ускенбаев.
Как отмечается в материалах, представленных пресс-службой МИИР, лидерами по несоответствию являются Шымкент – 71%, Мангистауская область – 61%, Алматы – 56%, Восточно-Казахстанская область – 49%, Западно-Казахстанская область – 43% и город Туркестан – 40%.
«Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела», − подчеркнул министр.
В частности, по данным ведомства, в Актюбинской области департаментом экономический расследований заведено уголовное дело по факту некачественных исполнений и приемки после замечаний центра качества, а в Шымкенте – антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов.
Глава Мининдустрии также озвучил другую проблему, остро стоящую перед отраслью, − паритетное выделение финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают. Например, несмотря на поручение президента, в Западно-Казахстанской области фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составило 39% при среднем республиканском значении 80%.
«Акиматом Западно-Казахстанской области в текущем году выделено 2,6 млрд тенге, что составляет 10% при необходимом финансировании в 30% от всего бюджета», − резюмировал Ускенбаев.
Министр пообещал, что до конца месяца ведомство презентует дополнительно правительству предложения по усилению качества и контроля на автодорожных проектах.
https://newtimes.kz/obshchestvo/154126-gde-samye-plohie-dorogi-v-kazahstane
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